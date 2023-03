VIDEO: Así como "Canelo" se peleó con Messi, reviven cuando Julio César Chávez le dijo de todo a Maradona en su cara

Julio César Chávez, la gran leyenda del boxeo mexicano, y Diego Armando Maradona, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, coincidieron durante el paso del "Pelusa" como entrenador de los Dorados de Sinaloa, aunque el primer encuentro no fue el mejor.

"El Gran Campeón Mexicano", en entrevista con Adrián Marcelo, recordó que el crack argentino le caía muy mal, y fiel a su estilo el boxeador se lo dijo en la cara, aunque el descalce de la historia fue diferente,

"Cuando estuve con Maradona en Culiacán, yo tenía una impresión mala de él, y se lo dije en su cara. 'Tú me caías gordo, por eso no fui a tu programa'. Porque él me invitó a su programa y yo no quise ir", dijo "El César del Boxeo" en charla con Adrián Marcelo.

No obstante, Julio César Chávez confesó que Maradona, campeón del mundo en México 1986, terminó ganándose su corazón, tanto que le tuvo que ofrecer una disculpa al exjugador del Napoli.

"Ahora que te conozco pido disculpas", dijo Chávez, quien agregó: "No sabía qué hacer conmigo; estaba besándome y alabándome, puras cosas bonitas, me quedo con ese bonito recuerdo".

Julio César Chávez hace la confesión más dura de su vida

Uno creería que Julio César Chávez, en carrera como boxeador profesional, no le tenía miedo a nada, sin embargo, el "Gran Campeón Mexicano" recordó uno de los momentos más duros que tuvo como pugilista y en donde más temor sintió.

El "César del Boxeo" tuvo en 1993 una de sus peleas más emblemáticas, la cual fue ante el estadounidense Greg Haugen, quien jamás había sido noqueado y estuvo diciendo que el récord del mexicano era impresionante debido a que peleaba con puros 'taxistas'.

Cuando Chávez y Haugen se vieron las caras en el Estadio Azteca, el boxeador mexicano tenía miedo de noquearlo muy temprano en la pelea, ya que no quería que el publico del Coloso de Santa Úrsula lo abucheara.

"No quise noquearlo pronto por temor a que la gente me abucheara a mí más que a él. Se me complicó un poco por la altura (altitud de la Ciudad de México), pero me relajé y lo noqueé", le comentó Julio César Chávez a David Faitelson, periodista de ESPN.

