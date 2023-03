MLS: "Chicharito" Hernández y la noticia que preocupa demasiado al LA Galaxy

El debut de Javier "Chicharito" Hernández este 2023 deberá esperar más tiempo de lo esperado, pues el goleador tapatío reveló que la lesión que padece en el tendón de la corva de su pierna derecha le impedirá jugar con el LA Galaxy este fin de semana.

Por medio de un stream en su canal de Twitch, Hernández Balcázar le hizo saber a sus seguidores que estará fuera de las canchas al menos dos semanas, aunque su inactividad podría ser mayor al mes.

"¿Voy a jugar en Dallas? No, no voy a jugar, me estoy recuperando también de mi lesión, voy a estar entre 2 a 5 semanas más de lesión, porque tenemos que tener mucho cuidado para evitar recaídas", respondió el "Chicharito" a la pregunta de un aficionado.

El LA Galaxy debió haber debutado en la nueva temporada de la MLS el sábado pasado contra el LAFC, pero el denominado Clásico del Tráfico se canceló por las condiciones climatológicas.

El sábado 4 de marzo, el club en el que el "Chicharito" Hernández milita desde el 2020 enfrentará al FC Dallas en calidad de visitante, siendo el primer compromiso oficial en el año para los dirigidos por Greg Vanney.

Otros juegos que "Chicharito" se perdería en la MLS

Después del cotejo ante el FC Dallas, el LA Galaxy volverá a las canchas el 11 de marzo, cuando sea local contra el Sporting Kansas City, cotejo en el que tampoco estará el goleador histórico de la Selección Mexicana.

Los siguientes dos juegos del conjunto de California en la MLS serán contra Whitecaps y Timbers los días 18 y 25 de marzo, de manera respectiva.

Otros partidos que no podría disputar el "Chicharito" Hernández en caso de que su recuperación sea de cinco semanas serían los que están programados para el 1 y 8 de abril ante Seattle Sounders y Houston Dynamo, respectivamente. Su regreso podría darse hasta el 16 de abril, cuando se efectúe el aplazado Clásico del Tráfico contra el LAFC.

