Copa del Mundo Qatar 2022: "Chicharito" revela el lado desconocido de Cristiano Ronaldo (video)

El jugador mexicano Javier "Chicharito" Hernández habló de un lado poco conocido de Cristiano Ronaldo (quien se encuentra jugando el Mundial Qatar 2022), el cual poca gente puede ver y él tuvo la oportunidad de apreciar de cerca cuando fueron compañeros en el Real Madrid.

El goleador tapatío y el astro mundial portugués jugaron un año juntos en el Real Madrid, tiempo durante el cual el "Chicharito" pudo conocer el lado humano del "Bicho" y aseguró que no es como la gente cree, aunque dejó en claro que "si no se cree que es el mejor no va a llegar a ningún lado".

"Cristiano Ronaldo es muy chin***. Yo estuve un año con él, pero también coincidí muchos momentos haciendo los baños de contraste o haciendo terapia extensiva nos quedábamos muchísimo tiempo cuando no había demasiada gente y la verdad que tuvimos muchísimas conversaciones, muchísimas platicas", comenzó Hernández en un stream con Ibai.

"Siempre me ofreció muchísima ayuda. El impacto, todo lo que genera Cristiano Ronaldo que mucha gente cree que es de cierta manera, pero cuando lo conoces te das cuenta que es un humano más, que es muy modesto, muy humilde, pero también sabe que si no se cree que es el mejor no va a llegar a ningún lado", concluyó "Chicharito" su explicación.

"Chicharito" firma con otro equipos durante el Mundial Qatar 2022

Javier "Chicharito" Hernández regresará al futbol europeo en un inesperado equipo, mientras que la Selección de México está al borde de la eliminación de la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Chicharito", máximo anotador histórico del México, regresará al Viejo continente, después de no jugar allá desde 2020, cuando salió del Sevilla español, antes habiendo jugado para el Manchester United, Real Madrid, entre otros.

El nuevo equipo en el que estará se llama Porcinos FC, propiedad del streamer español Ibai Llanos, y que jugará en la Kings League, una liga que promete revolucionar el balompié a nivel mundial.

Javier "Chicharito" Hernández formará parte del cuadro hasta el inicio de la nueva temporada de la MLS, en donde juega para el LA Galaxy estadounidense, cuadro con el que fue eliminado de la postemporada en la más reciente campaña.

La Kings League fue una idea del exfutbolista Gerard Piqué e Ibai Llanos, y con ella pretenden hacer un futbol más dinámico para cautivar a las nueva generaciones.

aar