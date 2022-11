Copa del Mundo Qatar 2022: Boxeador argentino sale en defensa de Messi y reta al "Canelo" a una pelea en Las Vegas (VIDEO)

Ya salió un boxeador argentino en defensa del astro Lionel Messi y retó a Saúl "Canelo" Álvarez a una pelea a 12 rounds en Las Vegas, Estados Unidos.

"¡Qué onda Canelo, Canelón! ¿Qué onda con Messi? Mira que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho, eh. Con Messi, no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no", afirmó Ezequiel Matthysse, un boxeador de 24 años.

Matthysse es oriundo de Trelew, Argentina, tiene 24 años y un récord de apenas nueve peleas, de las cuales ha ganado ocho, cuatro por nocaut, y ha perdido una, que fue antes de tiempo.

Su debut como profesional fue apenas en noviembre de 2020 y aún no ha tenido combates fuera de su natal Argentina, por lo que busca que la del "Canelo" sea su primera internacional; Saúl Álvarez aún no responde al reto.

Así se inició la pelea del "Canelo" y Messi

Lionel Messi pateó la playera de la Selección de México, cuando celebró el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 ante la tricolor el sábado pasado.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

Esto generó una ola de indignación en las redes sociales y uno de los personajes más destacados en contestarle al astro del PSG fue Saúl "Canelo" Álvarez, campeón indiscutible del peso supermediano.

El "Kun" también defendió a Messi

El "Kun" Agüero salió en defensa de Lionel Messi y respondió a las amenazas del boxeador Saúl "Canelo" Álvarez, por la polémica que se originó de un video en donde el crack argentino patea una playera de la Selección Mexicana.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Se han creado numerosos comentarios y se han tomado bandos de una pelea que el boxeador mexicano comenzó en Twitter. El exjugador Sergio "Kun" Agüero salió en defensa de su amigo de toda la vida y respondió directamente al "Canelo".

