Copa del Mundo Qatar 2022: Lionel Messi le responde duro y directo a Saúl "Canelo" Álvarez

Lionel Messi le respondió duro y directo a Saúl "Canelo" Álvarez, quien lo atacó porque supuestamente el astro argentino pateó una playera de la Selección de México.

"Vi que habló ahora, pero creo que fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. No tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto ni a la gente de México ni a la camiseta ni a nadie", explicó el mediocampista del PSG, tras la victoria de Argentina por 2-0 ante Polonia en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Me encanta porque Canelo le tira tuits a Messi y Lionel debe estar así pic.twitter.com/iWh2gryM14 — Mati Turner (@_Matiele) November 28, 2022

Esta declaración de Messi se dio horas después de que Álvarez, campeón indiscutible en el peso supermediano, le pidiera disculpas al futbolista de 35 años.

"Quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", comentó en Twitter el boxeador mexicano.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

¿Cómo empezó la pelea del "Canelo" y Messi?



La polémica se originó de un video en donde el crack argentino patea una playera de la Selección Mexicana en un vestuario de la Copa del Mundo Qatar 2022, luego del partido que la Albiceleste sostuvo ante el Tricolor.

Y muchos Mexicanos endiosandolo, festejando su gol.

JAJAJAJJAA, ahí está su pinche ídolo de papel burlandose de México. pic.twitter.com/SqHhl5ipUP — Jesús Careaga (@Jesuscareagaa) November 27, 2022

El "Canelo" hizo una serie de comentarios y diversas personalidades, de todos los rubros, eligieron bando; unos apoyaron al boxeador mexicano y otros defendieron a Messi, como lo hizo el "Kun" Agüero, quien respondió a las amenazas de Saúl Álvarez.

Boxeador argentino sale en defensa de Messi

Ya salió un boxeador argentino en defensa del astro Lionel Messi y retó a Saúl "Canelo" Álvarez a una pelea a 12 rounds en Las Vegas, Estados Unidos.

Sigue el kilombo de Canelo🤦‍♀️Qué onda 'Canelón'?": Ezequiel Matthysse desafió a Canelo y lo invitó a pelear en Las Vegas, El chubutense salió al cruce de su colega mexicano por haber amenazado al capitán de la Selección argentina. pic.twitter.com/oSoVfehm4U — Kary 🇦🇷 🧉✌️💕#Cristina2023 🇦🇷 Vamos Argentina (@Kariv51) November 29, 2022

"¡Qué onda Canelo, Canelón! ¿Qué onda con Messi? Mira que el que se mete con Messi saltamos todos los argentinos. Ojo, perro. Si alguno salta, va a saltar mi bandeja, guarda, guacho, eh. Con Messi, no. Todo bien con el saludo que me mandaste una vuelta, pero con Messi, no", afirmó Ezequiel Matthysse, un boxeador de 24 años.

