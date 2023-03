Kings League: Poncho de Nigris llega al torneo de Ibai Llanos y Gerard Piqué; el actor ya reveló su entrenador y hasta hay jugadores del Barcelona

La Kings League es todo un fenómeno mundial, desde hace meses se ha rumorado de la posibilidad de tener un equipo en México y Poncho de Nigris compartió un mensaje en redes sociales que le echó más leña al fuego.

En su cuenta de Twitter el actor aseguró que ya hay conversaciones con la liga de Ibai Llanos y Gerard Piqué, además se nombrar a su hermano Aldo de Nigris como el director técnico, recordando que es exjugador de clubes como Monterrey y Chivas, además de la Selección Mexicana.

Ya estamos en pláticas con la @KingsLeague vamos a hacer el mejor equipo del mundo. Con gente que sabe de fútbol. Va @DeNigris9 de técnico con Paco Palencia con los jugadores entre españa y regios. Una mezcla de Barcelona y NUEVO LEÓN. VOY DE PRESIDENTE! Gracias @IbaiLlanos 💎 — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 28, 2023

"Ya estamos en pláticas con la Kings League vamos a hacer el mejor equipo del mundo. Con gente que sabe de futbol. Va Aldo de Nigris de técnico con Paco Palencia con los jugadores entre España y regios. Una mezcla de Barcelona y NUEVO LEÓN. VOY DE PRESIDENTE! Gracias Ibai Llanos", se puede leer.

De la misma manera, el creador de contenido indicó que tendrá gente que sabe de futbol y será una mezcla entre jugadores de España, regios y del Barcelona, siendo Paco Palencia el primer nombre que se reveló, pues el "Gatillero" jugó para el Espanyol de Barcelona.

Por el momento no ha habido respuesta ni de Ibai Llanos, Gerard Piqué o la Kings League, por lo que habrá que esperar a que salga un comunicado para que las palabras de Poncho de Nigris se hagan realidad.

Luis García confiesa acercamiento para ser parte la Kings League

Luis García, comentarista de TV Azteca y exjugador de Pumas, confesó que dos equipos de la Kings League ya se acercaron con él para que forme parte del torneo en el que han pasado otros exfutbolistas como Iker Casillas y Ronaldinho.

En un video compartido en su cuenta de Tik Tok, García Postigo, ex del Atlético de Madrid, confesó que los streamers Juan Guarnizo y Rivers lo invitaron a comentar alguno de los partidos de sus respectivos equipos de la Kings League. Guarnizo es presidente de Aniquiladores FC y Rivers de Pío FC.

"He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos, cosa que me dio mucho gusto. Ya me ghostearon, no sé que significa, pero ya no me han contestado. Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar para tener la Kings League", indicó el exjugador de la Selección Mexicana.

Además, ha habido rumores de una posible llegada de la Kings League a México y Luis García confesó, también en su perfil de Tik Tok, que le gustaría ser presidente de un equipo en el torneo.

aar