Ella es Jutta Leerdam, la atleta que conquistó el corazón de Jake Paul con sus grandes atributos

De acuerdo con reportes de medios internacionales, Jake Paul se ganó el corazón de la neerlandesa Jutta Leerdam, quien es una de las grandes estrellas mundiales del patinaje de velocidad.

El boxeador que recientemente venció a Tommy Fury en una pelea profesional habría terminado su relación con la modelo Julia Rose, sin embargo, ya tendría nueva pareja y se complementarían bastante bien.

Al igual que Jake Paul, Jutta Leerdam es una exitosa deportista ya que el año pasado ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Patinaje de Velocidad ISU en Calgary, además de ser una gran personalidad en redes sociales.

En Instagram Leerdam cuenta con más de 4 millones de seguidores y de acuerdo con De Telegraaf, el boxeador y la patinadora iniciaron a hablar por medio de esta red social. Sumado a esto, la deportista de velocidad estaría con el creador de contenido en Miami.

Jutta Leerdam es una de las grandes estrellas mundiales del patinaje de velocidad Foto: Instagram de Jutta Leerdam

Jake Paul y Floyd Mayweather llegan a los empujones

El youtuber estadounidense Jake Paul reveló que el exboxeador Floyd Mayweather y su equipo de seguridad se le fueron encima al final del partido de la NBA entre Miami Heat y Cleveland Cavaliers en Miami, Florida.

Paul, quien el pasado 26 de febrero fue derrotada por Tommy Fury, aseguró que 50 personas lo rodearon para intimidarlo.

"Literalmente había 50 tipos alrededor de mi y yo no estoy dispuesto a meterme en esos problemas. No sé cuál sea el problema con Floyd tal vez siga enojado de que le quite su gorra hace unos años", contó Jake Paul en su cuenta de Instagram.

La personalidad de Internet atribuyó el enojo de Floyd Mayweather al polémica cara a cara que tuvieron hace dos años cuando Jake Paul le arrebató una gorra a Money lo que provocó que el expugilista estadounidense se negara a salir a su pelea si el youtuber seguía en el lugar.

