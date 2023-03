Pumas: El Turco Mohamed va llegando y ya tiene problemas con la máxima figura felina este torneo

Antonio "El Turco" Mohamed vive sus primeros días como entrenador de los Pumas, pero ya se presentó el primer problema del entrenador argentino y con la máxima figura de los felinos en lo que va del Torneo Clausura 2023.

Aunque han recibido muchos goles, el portero uruguayo Sebastián Sosa es de los elementos más regulares en el Club Universidad este semestre, sin embargo, el cuadro felino indicó que el meta se perderá todo lo que resta del torneo.

Sosa no estará en el arco de los Pumas ante Querétaro debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y de la misma manera tendrá que ver desde lejos lo que queda del Clausura 2023.

Julio González, quien era el portero titular del club antes de que llegara el uruguayo mundialista en la Copa del Mundo Qatar 2022, se perfila para tomar el control de la meta felina, que necesita urgentemente seguridad para aspirar a Repechaje.

'El Turco' no quería dirigir a los felinos y hasta los rechazó

Antonio 'El Turco' Mohamed fue presentado como director técnico de los Pumas para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, sin embargo, el estratega argentino rechazó a los felinos la primera vez que le llegó el ofrecimiento.

Fue en el Apertura 2019 cuando el Club Universidad se quedó sin técnico tras la salida de Bruno Marioni y con la llegada de Jesús Ramírez a la dirección deportiva de los Pumas llegó la propuesta al 'Turco'.

El "Turco" Mohamed estuvo en la Cantera para presentarse con los jugadores de Pumas Foto: Instagram Pumas MX

Entre los candidatos de 'Chucho' Ramírez para el banquillo auriazul estaban Antonio Mohamed y Hugo Sánchez, no obstante, el argentino declinó la propuesta tras su estancia en el Celta de Vigo de España y en posterior en Huracán de Argentina.

El propio 'Turco' confirmó los rumores. "Hubo acercamientos, pero no se avanzó porque no quería dirigir ese semestre. No se pudo hablar de proyectos, de nada, porque mi decisión era descansar".

aar