Chivas: JJ Macías sufre terrible accidente automovilístico; momentos tensos con el carro destrozado

José Juan Macías, delantero de las Chivas, sufrió un terrible accidente automovilístico este lunes en el que por fortuna solo se presentaron daños materiales y nadie resultó herido.

JJ Macías, quien se encuentra en recuperación de la cirugía de ligamento cruzado de su rodilla derecha, protagonizó un choque en Zapopan, en donde su camioneta fue impactada y pese a lo aparatoso del impacto el jugador rojiblanco se encuentra bien.

En las imágenes que circulan en redes sociales se ve al carro del delantero de 23 años de edad, pero no se le observa a él. Medios reportan que el Club Guadalajara no tomaría acciones contra Macías, ya que el choque fue aproximadamente a las 13:00 horas, cuando no tenía obligaciones con el equipo.

El carro de JJ Macías tras el accidente. Foto: Captura de pantalla

Leyenda de las Chivas defiende a la Selección Mexicana

El empate de México ante Jamaica trajo más secuelas de las esperadas, pues al final del partido la afición exigió la salida del técnico Diego Cocca y a la polémica su sumó el delantero Javier "Chicharito" Hernández, quien no se aguantó y pidió al público que "aprendan a ser fanáticos".

Con un video publicado en sus redes sociales, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana reflexionó sobre lo sucedido en la cancha del Estadio Azteca, en donde la afición también se metió, y fuerte, con el portero Guillermo Ochoa.

"Voy a ser muy honesto, todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir, pedir y quejarnos si las cosas no van queremos. Véanlo desde esta perspectiva, tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas, ¿No creen que es un poco como extremo eso, entonces dónde está el apoyo?, porque no hay apoyo, cuando caen los goles festejas, no apoyas, festejas", comenzó diciendo CH14.

