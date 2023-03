Chicharito no soportó más y explotó contra los detractores de la Selección Mexicana; "aprendan a ser fanáticos"

El empate de México ante Jamaica trajo más secuelas de las esperadas, pues al final del partido la afición exigió la salida del técnico Diego Cocca y a la polémica su sumó el delantero Javier "Chicharito" Hernández, quien no se aguantó y pidió al público que "aprendan a ser fanáticos".

Con un video publicado en sus redes sociales, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana reflexionó sobre lo sucedido en la cancha del Estadio Azteca, en donde la afición también se metió, y fuerte, con el portero Guillermo Ochoa.

Todos podemos mejorar por el bien de nuestro país! 🇲🇽 pic.twitter.com/iWMoEXCY2F — Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) March 27, 2023

"Voy a ser muy honesto, todos nosotros como fanáticos tenemos todo el derecho de poder exigir, pedir y quejarnos si las cosas no van queremos. Véanlo desde esta perspectiva, tu selección va ganando, va haciendo goles y tú aplaudes, tu selección no está obteniendo buenos resultados y te quejas, ¿No creen que es un poco como extremo eso, entonces dónde está el apoyo?, porque no hay apoyo, cuando caen los goles festejas, no apoyas, festejas", comenzó diciendo CH14.

Los abucheos se presentaron en el minuto 10 del primer tiempo en el Azteca, justo instantes después que Jamaica abriera el marcador y de los principales señalados fue Ochoa, quien en Italia es señalado de manera positiva jornada tras jornada por sus actuaciones con el Salernitana.

AFICIÓN EXPLOTA CONTRA LA SELECCIÓN MEXICANA

Cuando terminó el partido los aficionados se hicieron sentir con el #FueraCocca, el cual se utilizó para pedir la salida del estratega argentino de la Selección Mexicana, aunque tan solo van dos partidos bajos su gestión y se obtuvo el pase al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf.

¡𝟏𝟑𝟓 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬! 🧤 🇲🇽

Con el duelo ante Jamaica🇯🇲, @yosoy8a se convirtió en el portero de Concacaf con más encuentros internacionales en la historia. 👊🏻



¿Ya votaron por él para que sea elegido el Mejor Jugador de 2022?

➡️ https://t.co/Ox43JS6Xbm pic.twitter.com/5cC1eIsbUA — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2023

"Yo pago mi boleto, yo pago todo, me puedo quejar, abuchear, silbar, se puede, claro que sí, no estoy diciendo que no y cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero entonces no hay apoyo a la selección. (Hablado sobre el duelo ante Jamaica) La neta se dominó, se tuvieron muchas llegadas y no se pudo concretar y no se perdió, tampoco digo que hay que celebrar, pero tampoco creo que es para abuchear, creo yo. Y te puedes quejar, obvio", dijo.

"Todos tenemos que mejorar, los fanáticos aprendiendo a ser fanáticos", terminó su mensaje Javier Hernández, actual delantero del Los Ángeles Galaxy de la MLS.

aar