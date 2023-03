Selección Mexicana: Héctor Herrera lanza fuerte comentario que no gustará a la afición

Héctor Herrera no fue convocado por Diego Cocca a la Selección Mexicana, pero el mediocampista está contento con el papel que tiene en el Houston Dynamo de la MLS y asegura que nunca ha recibido críticas por parte de la afición texana.

Las declaraciones de 'HH', realizadas para TUDN, van en relación con los abucheos que el Tricolor y Cocca recibieron en el partido ante Jamaica en el Estadio Azteca. "Nunca recibí críticas, por lo menos aquí en el club o en la ciudad nunca me han reprochado nada", indicó el jugador mexicano.

3 puntos más en casa. A seguir por este camino 💪🏻 Gracias a la afición por el apoyo 🙌🏻 #HHTown pic.twitter.com/9O8NtETccE — Héctor Herrera (@HHerreramex) March 26, 2023

"Creo que son criticas externas que no me interesan a mí ni al club, en el club siempre he tratado bien, igual en la ciudad", añadió Herrera, quien tiene 10 goles en 105 juegos con la Selección Mexicana, de acuerdo a transfermarkt.

Herrera dejó Europa cuando expertos y aficionados pensaban que podría seguir jugando al máximo nivel, sin embargo, el centrocampista su unió al Dynamo y en el presente curso de la MLS el cuadro de Houston tiene dos partidos ganados, dos derrotas, para ubicarse en el octavo lugar de la Conferencia Oeste.

"Nosotros estamos contentos, queremos lo mejor para el club y a través de eso vendrá lo mejor personalmente. Creo que es un proceso, un proyecto que yo sé que a lo mejor se espera mucho, pero como siempre lo he dicho 'no voy a jugar yo solo, no voy a resolver las cosas yo solo', es un juego de equipo en el cual necesitamos de toda la gente", detalló 'HH'.

Feliz por la victoria y mi primer gol con @HoustonDynamo 💪🏻 Vamoooos! 🤘🏻🦊 #HHTown pic.twitter.com/HsC1X7dp0r — Héctor Herrera (@HHerreramex) March 19, 2023

Aficionados exigen que Diego Cocca se vaya del Tricolor

El #FueraCocca se hizo presente en las redes sociales, pues aficionados de la Selección Mexicana no quieren que el estratega argentino siga al mando del cuadro nacional, aunque bajo su mando tan solo van dos partidos.

México, con muchos problemas defensivos, empató a dos goles ante Jamaica y aunque se calificó al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf, la afición tricolor ya exige que Diego Cocca dejé de ser el timonel de la selección.

La relación entre la afición y la Selección Mexicana quedó bastante rota después del fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022, en donde el también argentino Gerardo "Tata" Martino fue el estratega.

Diego Cocca durante el partido entre México y Jamaica en el Estadio Azteca Foto: Mexsport

aar