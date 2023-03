PUMAS: El Turco Mohamed no quería dirigir a los felinos y hasta los rechazó

Antonio "El Turco" Mohamed fue presentado como director técnico de los Pumas para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, sin embargo, el estratega argentino rechazó a los felinos la primera vez que le llegó el ofrecimiento.

Fue en el Apertura 2019 cuando el Club Universidad se quedó sin técnico tras la salida de Bruno Marioni y con la llegada de Jesús Ramírez a la dirección deportiva de los Pumas llegó la propuesta al "Turco".

Nuestro presidente, Leopoldo Silva y el vicepresidente deportivo, Miguel Mejía Barón, presentan al nuevo DT de Pumas, Antonio Mohamed. #SoyDePumas #OrigenDeLaPasión https://t.co/0R5197jLsL — PUMAS (@PumasMX) March 27, 2023

Entre los candidatos de "Chucho" Ramírez para el banquillo auriazul estaban Antonio Mohamed y Hugo Sánchez, no obstante, el argentino declinó la propuesta tras su estancia en el Celta de Vigo de España y en posterior en Huracán de Argentina.

El propio "Turco" confirmó los rumores. "Hubo acercamientos, pero no se avanzó porque no quería dirigir ese semestre. No se pudo hablar de proyectos, de nada, porque mi decisión era descansar".

MOHAMED LLEGA A UNO PUMAS DOLIDOS



Tan solo tres partidos ganados a lo largo de 12 fechas y 11 puntos, ese es el panorama con el que “El Turco” Mohamed asume la dirección técnica de los Pumas, que suman tres duelos perdidos al hilo y un total de siete descalabros.

Aunque la eficiencia del Club Universidad es del 30% todavía tienen oportunidad de ingresar al Repechaje de la Liga MX. Ubicados en el lugar 16 de la tabla general, el cuadro felino está a un punto del puesto 12, que es el último que tiene oportunidad de entrar a la reclasificación.

Los Pumas presentaron al "Turco" Mohamed como su nuevo entrenador. Foto: Twitter @PumasMX

El próximo compromiso de los Pumas es este domingo 2 de abril ante otro equipo necesitado de buenos resultados, los Gallos Blancos del Querétaro, que se encuentran en el lugar 17 del Clausura 2023. Todavía no se sabe si el estratega exMonterrey dirigirá el juego.

Medios nacionales indican que entre las condiciones que “El Turco” puso para firmar con los felinos están la de retener al goleador Juan Ignacio Dinenno, además de traer un par de refuerzos en verano.

