VIDEO: Maluma, Neymar y la peor traición que se le hace a un amigo; el cantante reconoce la deslealtad del futbolista

Maluma y Neymar eran buenos amigos, pero todo cambió cuando el futbolista brasileño le bajó la novia al cantante colombiano, quien fue el que rompió el silencio en torno a la traición.

La modelo Natalia Barulich y Maluma subían fotos a sus redes sociales constantemente, sin embargo, también lo hacía con el crack del París Saint-Germain y los rumores de una infidelidad no se hicieron esperar.

Si os sentís desgraciados en el amor pensad en Maluma. Un tío millonario, guapo y famoso que su novia le deja por Neymar y la que le gusta se va con Bad Bunny. Si a él le hacen eso, no quiero pensar a nosotros…. pic.twitter.com/eYoeGl58Qr — pablog (@paablog03) March 25, 2023

En redes sociales circula un video en donde el cantante de 'Hawái' narra cómo fue que terminó su relación con Barulich: "Sí, Neymar me quitó a mi novia güevón… mentiras, yo terminé con ella, yo terminé con Natalia y luego vi que ella estaba por ahí como dicen ustedes de teteo".

Maluma aseguró que Neymar sí le bajó a su novia, aunque fue el colombiano quien terminó la relación, además indicó que Natalia Barulich tardó poco en irse al lado del astro de la Selección Brasileña.

"A los 30 segundos (se fue con Ney), no sé. No tengo ni idea ni me importa", añadió.

Futbolista sufre un paro cardiaco en pleno partido

El defensa serbio Dragisa Gudelj sufrió un paro cardiaco durante un partido de la Tercera División de España, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital.

Córdoba, el club de Gudelj, y Racing Ferrol empataban 1-1 cuando el zaguero se desplomó tras 10 minutos de acción.

Los doctores realizaron una reanimación cardiovascular en el campo para resucitar a Gudelj. El futbolista de 25 años seguía inconsciente cuando lo llevaron a la ambulancia que lo trasladaron al hospital en Córdoba.

