Concentrado en la liga francesa como su única posibilidad de alzar un trofeo en la campaña, el París Saint-Germain requirió de un tanto agónico de Kylian Mbappé para superar el sábado 2-1 a Brest.

Mbappé se libró de la trampa del fuera de juego para aprovechar un pase que le adelantó Lionel Messi a los 90 minutos. Tras hacerle una gambeta al arquero Marco Bizot, el atacante estelar envió el esférico al arco vacío.

Por favor!



Asistencia de Lionel Messi 🐐🚬



Gol del PSG asegurado por Mbappé 🐢



Gracias por tanto! Y perdón por tan poco! pic.twitter.com/ZYdlpCtFh7 — Max Power (@Max_Power_Arg) March 11, 2023

En realidad, Mbappé tuvo suerte de estar todavía en la cancha para ese momento. A los 85, le había propinado una patada a Haris Belkebla, quien estaba ya tendido en el terreno.

“No estamos diciendo que perdimos por eso”, dijo el volante de Brest, Pierre Lees-Melou, en referencia a la expulsión que pareció ameritar Mbappé. “Pero me gustaría saber si todos los jugadores recibirán el mismo trato si hicieran eso. Le pedí una explicación al árbitro. Me dijo que había sido algo leve, así que me gustaría ver qué es una patada real”.

Mbappé cometió inicialmente una falta sobre Belkebla por detrás. Belkebla cayó al césped y sujetó una pierna del delantero, quien lo pateó en el abdomen.

PSG eliminado de la Champions League

PSG quedó fuera de la Champions League el miércoles, al caer ante el Bayern Múnich. El único torneo en el que puede coronarse es la Ligue 1, donde marcha como líder, con 11 puntos de ventaja respecto del Marsella, su más cercano perseguidor.

“Desde luego que hay decepción, pero tenemos que ir por ese título. Hay unión y no tenemos duda de ello”, dijo el técnico Christophe Galtier. El volante español Carlos Soler aprovechó un rebote para marcar a los 37, luego que Bizot repelió un un disparo lejano de Mbappé

Brest tuvo poca posesión del esférico pero logró exponer la fragilidad de la defensa del PSG. Los locales capitalizaron una contra para igualar a los 44. PSG ha dejado en cero a sus rivales sólo dos veces en la liga desde el Mundial.

Franck Honorat se escapó detrás del español Sergio Ramos para perseguir un balón servido por Romain del Castillo. Tras sacudirse a Timothee Pembele, venció al arquero Gianluigi Donnarumma.

aar