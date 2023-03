Lionel Messi recibe tierna carta de un niño tras amenaza de la que fue víctima; "nadie te va a hacer daño" (FOTO)

Luego de que el pasado 2 de marzo unos sujetos dejaron un amenazador mensaje al futbolista argentino Lionel Messi en la puerta del supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, su esposa, el jugador del PSG recibió una emotiva carta de un niño de su país.

Un pequeño de 10 años tuvo la idea de escribirle una misiva al rosarino después de que por medio de su hermana se enteró de que la familia del exBarcelona había sudo amenazada.

“Hola Messi, soy Martín tengo 10 años y te pedía si podés venir a Coronel Dorrego. Es un pueblo tranquilo, nadie te va a hacer daño ni molestar. Quiero jugar con tus hijos al futbol”, dice la pequeña carta dirigida a Lionel Messi.

El escrito cobró fuerza después de que la mamá del niño comentó que la madre de un amigo de su hijo le dijo que tenían que lograr que la misiva se hiciera viral.

"Daniela, una madre de otro niño, me llamó y me dijo: 'Esto lo tenemos que viralizar', pero le confié que yo no sabía ni cómo hacerlo. Le pregunté a Martín, porque en definitiva lo importante era qué quería hacer él, y me dijo muy seguro: 'quiero que lo lea Messi'. Le dije a esta mamá y todo quedó ahí, hasta que al día siguiente pasó todo esto que todavía no podemos creer", reveló Melina, la mamá de Martín, al sitio web LU24.

“Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar", fue el intimidador mensaje que le dejaron a Lionel Messi en el negocio de la familia de Antonela Rocuzzo. La Pulga irá a finales de este mes a su país natal para los juegos amistosos de la Albiceleste contra Surinam y Panamá.

Niño le dice a Cristiano Ronaldo que Lionel Messi es mejor

Con Cristiano Ronaldo como titular, el Al-Nassr venció 3-1 al Al- Baten en la Jornada 19 de la liga de Arabia Saudita, encuentro con el que el club del portugués llegó a 46 puntos para mantenerse líder de la clasificación.

Al final del partido efectuado en el King Saud University Stadium, un niño se burló del Comandante y le gritó "Messi es mucho mejor" mientras el lusitano caminaba rumbo a los vestidores.

Cristiano Ronaldo no cayó en la provocación del pequeño y solamente respondió "no era un partido fácil, no era fácil".

