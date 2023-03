VIDEO: ¡Le ganó la emoción! Messi casi se come a besos a Mbappé; lo confunde con Antonela

El futbolista argentino Lionel Messi estuvo a punto de vivir un momento más que chusco durante la entrega de los premios The Best, pues con la emoción del momento estuvo a punto de darle un beso en la boca al francés Kylian Mbappé, su compañero en el PSG.

En redes sociales circula un video cuando Gianni Infantino, presidente de la FIFA, nombra a La Pulga como el ganador del premio y el sudamericano voltea muy emocionado y acercando su rostro para casi darle un beso a Mbappé, pensando que era su esposa Antonela Roccuzzo.

Messi se alcanzó a dar cuenta a tiempo de su confusión y solamente estrechó el brazo con su compañero en el PSG, mientras que a su esposa le alcanzó a tocar la pierna.

Messi casi le come la boca a Mbappé pensando que era su mujer, estoy llorando. pic.twitter.com/xVWbqQHzNi — Danik (@DanikRM_) February 28, 2023

La chusca escena se viralizó y ha generado infinidad de burlas y comentarios hacia el astro argentino, quien por segunda vez en su carrera ganó el premio The Best, que por primera vez recibió en el 2019.

Messi y Mbappé fueron rivales en la final del Mundial de Qatar 2022 en la que Argentina venció en penaltis a Francia tras un vibrante empate a tres goles después de 180 minutos.

Amigo de Lionel Messi se burla de Van Dijk

Durante los Premios The Best de la FIFA, un reportero argentino amigo de Lionel Messi, Gastón Edul, se burló del defensa neerlandés Virgil van Dijk por no querer darle una entrevista.

El comunicador vio a Van Dijk en la gala y le pidió que respondiera un par de preguntas, sin embargo, el defensa elegido en el 11 ideal de la FIFA lo ignoró. Edul no tardó en contestar a la acción del jugador del Liverpool.

"Virgil, Virgil, solo dos preguntas. Bueno, me dijo que no. No importa, Argentina le ganó en cuartos de final", dijo el periodista, quien en la misma gala fue saludado hasta de beso por Lionel Messi, ganador de The Best.

EVG