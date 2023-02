VIDEO: Reportero argentino y amigo de Messi se burla de Virgil van Dijk por no darle una entrevista

Durante los Premios The Best de la FIFA, un reportero argentino amigo de Lionel Messi, Gastón Edul, se burló del defensa neerlandés Virgil van Dijk por no querer darle una entrevista.

El comunicador vio a van Dijk en la gala y le pidió que respondiera un par de preguntas, sin embargo, el defensa elegido en el 11 ideal de la FIFA lo ignoró. Edul no tardó en contestar a la acción del jugador del Liverpool.

"Virgil, Virgil, solo dos preguntas. Bueno, me dijo que no. No importa, Argentina le ganó en cuartos de final", dijo el periodista, quien en la misma gala fue saludado hasta de beso por Lionel Messi, ganador de The Best.

Lionel Messi comparte agradecimiento tras ganar The Best

El astro argentino Lionel Messi ganó The Best al mejor jugador del mundo según la FIFA por levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y tras conquistar el premio el atacante del PSG compartió en redes sociales un gran agradecimiento a toda la afición albiceleste.

En la terna The Best por ser el mejor jugador del planeta, además del rosarino, estuvieron los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, quienes a pesar de sus grandes actuaciones no pudieron evitar que Messi ganara por segunda vez The Best, tras hacerlo en 2019.

"Gracias a todos los que hicieron posible que ganara este premio. A todos los de la Selección Argentina, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros", comenzó su mensaje La Pulga.

