Abierto Mexicano de Tenis: Carlos Alcaraz baja del torneo en Acapulco

El tenista español Carlos Alcaraz causa baja del Abierto Mexicano de Tenis debido a una lesión en su pierna derecha, así lo reveló el propio deportista en su cuenta de Twitter, además de asegurar estar dolido por no poder participar en el torneo que se realiza en Acapulco.

"Lamentablemente no podré jugar en el Abierto Mexicano de Tenis. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana", informó el ibérico.

Lamentablemente no podré jugar en el @AbiertoTelcel. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. pic.twitter.com/2tFEtHV67T — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) February 28, 2023

Alcaraz, ganador de la última edición del Abierto de los Estados Unidos, era una de las cartas fuertes del AMT, que celebra su 30 aniversario y se realiza desde el 27 de febrero al 4 de marzo en Acapulco, Guerrero.

Al igual que el año pasado, el tenista español es baja de última hora y seguirá sin jugar en suelo mexicano. "Me duele mucho no competir aquí (México), pero ahora toca pensar en recuperarme para intentar estar listo lo antes posible. Espero que nos veamos pronto", indica otra publicación en su perfil de la red social.

aar