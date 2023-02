Lionel Messi comparte emotivo mensaje de agradecimiento para todos los Argentinos tras ganar The Best (FOTO)

El astro argentino Lionel Messi ganó The Best al mejor jugador del mundo según la FIFA por levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022 y tras conquistar el premio el atacante del PSG compartió en redes sociales un gran agradecimiento a toda la afición albiceleste.

En la terna The Best por ser el mejor jugador del planeta, además del rosarino, estuvieron los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, quienes a pesar de sus grandes actuaciones no pudieron evitar que Messi ganara por segunda vez The Best, tras hacerlo en 2019.

"Gracias a todos los que hicieron posible que ganara este premio. A todos los de la Selección Argentina, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros", comenzó su mensaje La Pulga.

"Y felicidades a todas las ganadoras y ganadores de los FIFA The Best, especialmente a Lionel Scaloni y a Emiliano ''Dibu'' Martínez que tanto merecieron sus premios también. Un abrazo a todos, nos vemos pronto", terminó su publicación el atacante argentino.

Los méritos de Leo Messi para obtener este premio por segunda ocasión fue ganar el Mundial Qatar 2022, en donde fue reconocido con el Balón de Oro al mejor jugador de la justa. En la final ante Francia marcó dos goles (siete en total) y anotó su penalti en la tanda que definió al campeón mundial.

Mejor entrenador del mundo según The Best



En más ganadores de los Premios The Best, el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue galardonado como el mejor entrenador del mundo luego de la gesta histórica que tuvo al frente de la Albiceleste. El timonel de 44 años de edad llevó a Argentina a su tercer título del mundo luego de 36 años.

Scaloni está al frente de la Albiceleste desde 2018 y bajo su mandato también llevó a los sudamericanos a romper su racha de 28 años sin conquistar la Copa América, luego de que en el 2021 Lionel Messi y compañía vencieron a Brasil en la final celebrada en Maracaná.

En su era como director técnico de la Selección Argentina, el originario de Pujato, Santa Fe, tiene marca de 40 victorias, 12 empates y cinco derrotas en 57 compromisos. Scaloni venció a Carlo Ancelotti (entrenador del Real Madrid) y a Pepe Guardiola (timonel del Manchester City).

