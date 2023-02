THE BEST 2022: Samantha Johnson se roba la noche en la gala de la FIFA

La gala de los Premios The Best de la FIFA a lo mejor del futbol mundial fue presentada por Samantha Johnson, conductora británica de origen jamaiquino que fue la encargada de llevar las riendas del sorteo del Mundial de Clubes 2021.

Johnson comenzó su carrera en Sky Sports, actualmente se encuentra en el diario The Sun, pero también ha tenido experiencia en BeIn Sports y en Chelsea TV. Samantha estuvo acompaña en la conducción del evento en la Salle Pleyel por Jermaine Jenas.

Samantha Johnson, de 39 años, nació en Birmingham, Reino Unido, en donde se ha posicionado como escritora y en generación de eventos al rededor del mundo, como en Estados Unidos, Reino Unidos, África y Medio Oriente.

La conductora de eventos trabajó como investigadora, asistente de ventas y llegó a ser subeditora de Sky Sports News.

Leo Messi el gran ganador de The Best de la FIFA

Luego de la exitosa Copa del Mundo en Qatar 2022, en donde se coronó monarca del orbe, el crack argentino Lionel Messi ganó por segunda vez en su carrera el premio The Best al mejor jugador del mundo según la FIFA. El de este año se suma a la conquista que tuvo en 2019.

En la terna The Best por ser el mejor jugador del planeta, además del rosarino, estuvieron los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, quienes a pesar de sus grandes actuaciones entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022 (tiempo que se toma en cuenta para la entrega del galardón) no se llevaron el reconocimiento.

Los méritos de Leo Messi para obtener este premio por segunda ocasión fue ganar el Mundial Qatar 2022, en donde fue reconocido con el Balón de Oro al mejor jugador de la justa. En la final ante Francia marcó dos goles (siete en total) y anotó su penalti en la tanda que definió al campeón mundial.

"Es un honor para mí estar en esta gala y ser el ganador. Quiero agradecer a mis compañeros, estamos acá Scaloni, 'El Dibu' y gracias a los compañeros es que estamos acá. Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño después de tanto pelearlo e insistir, y al final es lo más hermoso que me pudo pasar. Les mando un beso grande a mis hijos y vayan a dormir ya", declaró Messi al recibir el The Best.

