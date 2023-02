Liga MX: Jugador de Santos se encara con DT del Puebla y casi llegan a los golpes (VIDEO)

Por: Martell Nucamendi

En las declaraciones para el final del partido le preguntaron a Javier Correa, delantero de Santos, sobre el percance que había tenido con el cuerpo técnico del Puebla y su respuesta fue directamente sobre Eduardo Arce, que según las palabras del delantero, le hizo comentarios cuando el jugador estaba por salir de cambio.

Las palabras del argentino fueron: “Creo que el técnico del Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores. No a ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo y me gustaría que me dijera de frente todas las cosas que gritó, pero cómo no tiene huevos no me lo va a decir”.

Esto pasó con Javier Correa y el DT del Puebla Eduardo Arce



🎥 @FABULOSOCHOY pic.twitter.com/TcwuWxAgK2 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 27, 2023

Juzguen y opinen ustedes.



No se alcanza a apreciar a Javier Correa reclamando a Eduardo Arce.



El auxiliar de Puebla, argumentó que el delantero argentino fue a provocar a la banca del equipo de la Franja.



Trifulca o lo que haya derivado, son cosas del fútbol.



Todo pasa. pic.twitter.com/vKHLSqSmuR — ComarcaDeportiva (@ComarcaDeporte) February 27, 2023

A un lado de lo que pasó en cancha, cuando le preguntaron sobre su falta de gol el jugador tuvo un gesto de distracción y fue directamente a encarar al timonel camotero. Los dos se enfrascaron en una discusión donde tuvieron que intervenir gente del club, y al salir, se alcanzan a escuchar las palabras del técnico mexicano.

"Ese es tu problema, tú nada más provocas, todo el día provocas", misma descripción que ocupó Matías Córdoba en conferencia de prensa para justificar la expulsión de Eduardo Arce.

Encontronazos entre técnicos y jugadores

Una de las batallas más sonadas entre técnicos y jugadores fue la de Cuauhtémoc Blanco y Ricardo Antonio La Volpe, en la que el mexicano no fue tomado en cuenta por el argentino cuando dirigía al américa y se dice que por su mala relación, La Volpe no lo llevó al Mundial del 2006.

El bigotón después explicó que era una cuestión de momentos y que para él sus dos nueves eran Jared Borgetti y Guille Franco; con la lesión del argentino naturalizado mexicano se dio paso al “momento explosivo” de Kikín Fonseca.

El fallecido técnico Tomás Boy y el máximo goleador de Tigres, André Pierre Gignac, protagonizaron una confrontación en un partido entre Chivas y Tigres en la que “El Jefe” obtuvo una expulsión al reclamar una amonestación hacia el francés por una provocación al timonel rojiblanco; al salir el técnico se fue diciendo que él era el número uno y que se veían en los vestidores. Hecho que sí trascendió en las redes sociales.

Así como estos ejemplos han habido más conflictos entre técnicos y jugadores, lo que abre la especulación si son más importantes los retos personales o los resultados en la cancha.

