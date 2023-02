André Marín regresa a la televisión con un mensaje muy conmovedor para los que lo quieren y los que no (Video)

El periodista deportivo André Marín regresó a la televisión después de que hace unos meses tuviera que abandonar su trabajo por temas de salud que casi le costaban la vida.

En su programa nocturno La Última Palabra, el cual conduce desde hace más de 10 años, Adré Marín dio un mensaje muy importante y conmovedor para todos los que lo quieren y los que no tanto.

El conductor reconoció que estuvo a punto de perder la vida por un virus que lo atacó cuando acudió al hospital a hacer un chequeo de rutina y también le agradeció a su casa Fox Sports.

No creía mucho en la frase 'sin salud no hay nada', pero háganme caso, sin salud no hay nada. Gracias a dios estoy vivo, gracias a mi familia, gracias a mis doctores, gracias a mi casa Fox Sports. Gracias a ustedes (televidentes), que me hicieron sentir fuerte, que me mandaron buenas vibras. Gracias a todos los que estuvieron y saben qué, gracias a los que no estuvieron, porque me enseñaron por dónde es el camino