OnlyFans: Kinsey Wolanski, la joven que invadió en traje de baño una final de Champions y ahora es una reconocida piloto

Han pasado cuatro temporadas de la Champions League, desde que apareció Kinsey Wolanski, en la final entre el Tottenham y el Liverpool en 2019, invadiendo la cancha para publicitar una página para adultos.

En un principio nadie sabía qué ocurría o qué quería manifestar la modelo, pues muchas veces lo hacen por una causa social o algo que refleja su queja contra el gobierno o la misma FIFA.

En esa ocasión, Kinsey Wolanski estaba anunciando una página de contenido para adultos, pero al no tener cargos o herir a nadie salió libre unas horas más tarde.

Ahora la joven se dedica a ser piloto de helicópteros y presume su nueva faceta en sus redes sociales, destacando que es una de sus pasiones y que cada que lo hace le produce mucha adrenalina.

Kinsey Wolanski también tiene OnlyFans

A inicios de 2023 Kinsey Wolanski inició con su aventura en OnlyFans, pues con hermosa figura sus seguidores no paraban insistirle que abriera una cuenta para adultos y ella les cumplió.

La modelo publica en sus redes sociales, su vida diaria y le gusta compartir lo que hace para que sus fanáticos no pierdan detalle y, por lo mismo, dio a conocer su nueva aventura en el pilotaje.

“Obtener mi licencia de piloto fue una de las cosas más desafiantes, pero gratificantes que he hecho”, menciona el texto del corto que compartió en TikTok.

Kinsey Wolanski es una modelo con diferentes estilos de vida. Foto: Instagram Kinsey Wolanski

Futbolistas acosaron a Kinsey Wolanski

La modelo que invadió en traje de baño la cancha del Wanda Metropolitano en la Final de la Champions League, Kinsey Wolanski, dejó a muchos boquiabiertos, entre ellos uno que otro futbolista que se encontraba disputando el encuentro, quienes incluso le enviaron mensajes a sus redes sociales.

"No estoy revelando ningún nombre, pero un par de jugadores del Liverpool me enviaron mensajes privados coquetos después de que estuve en el juego. Uno envió algunos emojis de corazón y el otro un mensaje que decía: 'Te vi en el juego'. Honestamente, ni siquiera sabía quiénes eran hasta que hice clic en sus perfiles. Aunque no respondí porque ya tengo novio", indicó la modelo en una entrevista para el The Sun.

Wolanski se dijo tranquila, ya que se hizo famosa, recibió ofertas de trabajo sin hacerle daño nadie, únicamente deleitando la pupila de los presentes.

