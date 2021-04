Estrella colombiana acusa a Carlos Reinoso de intentar amañar partido (VIDEO)

Carlos Reinoso es un emblema en el futbol mexicano y dirigió a una gran cantidad de equipos en la Liga MX, pues aunque no se ha retirado su último equipo fue el Correcaminos de la extinta Liga de Ascenso en 2019.

Uno de los jugadores colombianos que revolucionó el mundo del futbol fue Faustino Asprilla, "Tino" militó en el balompié mexicano con el Atlante y en una entrevista recalcó que Carlos Reinoso es el peor entrenador que tuvo en su carrera.

Faustino Asprilla resaltó que Carlos Reinoso en un partido previo a la Liguilla le pidió a algunos jugadores jóvenes que si el marcador no era a su favor se hicieran expulsar.

Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar qué teníamos que mejorar. Entra y le dice a los jugadores más jóvenes: 'si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0'. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar