Selección Mexicana: Nacho Ambriz explota contra Diego Cocca y manda duro mensaje a la FMF (VIDEO)

Nacho Ambriz fue uno de los nombres que sonó como posible sucesor de Gerardo Martino en la Selección Mexicana. Sin embargo, el elegido fue el argentino Diego Cocca, quien ya dirigió sus primeros dos juegos al frente del Tricolor.

Ambriz, entrenador del Toluca, estalló con la designación de Cocca al manifestar su desacuerdo con el hecho de que por tercer proceso consecutivo un extranjero esté al frente de México y fue más lejos al señalar que en su caso percibe rechazo de los altos mandos del balompié nacional por su color de piel.

"No me gusta (Cocca), no estoy de acuerdo. Llevamos el tercer proceso con extranjeros y yo creo que el mexicano puede, tiene argumentos para pelear. Me considero preparado para recibir una oportunidad, aunque me han tachado de bajo perfil, por ahí me dijeron hasta morenito, porque soy mexicano, conozco las entrañas desde la juvenil", aseguró Ambriz en el programa 'Futbol Picante' de ESPN.

Ambriz, mundialista con el Tricolor en Estados Unidos 1994, afirmó que la gente de la FMF lo buscó y eso le generó ilusión, a pesar de que considera que después del Presidente de la República la persona que tiene más presión en el país es el timonel de la Selección Mexicana.

"Hablaron conmigo, ilusionado sí estaba, más siendo mi país. Después de la del presidente, creo que la de la Selección es la silla más caliente, en cuanto a representación, es la más cuestionada", comentó.

Ambriz considera que el Tri perdió identidad

En el mismo tenor, Nacho Ambriz aseguró que la Selección Mexicana perdió identidad tras su fracaso en el Mundial de Qatar 2022 y señaló que el balompié nacional va para atrás.

"México perdió la identidad completa después del Mundial. Fue un fracaso total (el mundial pasado), México está en una crisis muy fuerte a todos los niveles. Si después de esto lo que pasó, yo lo declaré, y si me cuesta selección no me importa, porque el futbol mexicano me ha dado todo. Por qué no nos damos cuenta y tenemos que copiar las buenas cosas, hacer cosas para crecer y cada vez vamos más para abajo", culminó.

