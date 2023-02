Liga MX: Miguel Herrera explota contra la FMF por no llevarlo a la Selección Mexicana

Miguel Herrera, nuevo entrenador de Xolos en la Liga MX, fue uno de los candidatos a llegar a la dirección técnica de la Selección Mexicana tras la salida de Gerardo Martino.

Sin embargo, la FMF se decantó por el argentino Diego Cocca, quien en noviembre pasado había llegado al banquillo de Tigres, precisamente para reemplazar al 'Piojo', quien aseguró que él o Ignacio Ambriz eran los ideales para tomar las riendas del Tricolor.

"Nosotros damos confianza, damos resultados, somos tipos que han ganado, Nacho Ambriz y yo, somos mexicanos que hemos dado títulos y buenos jugadores, en mi caso he debutado", aseveró Herrera en entrevista para TUDN.

El 'Piojo' afirmó que en todos los equipos de Liga MX a los que ha dirigido ha tenido confianza en el jugador mexicano, lo que hubiera hecho en caso de haber recibido una segunda oportunidad con la Selección Mexicana.

"En mi caso es sacar, sacar y sacar (jugadores) porque lo hice en Monterrey, en Tigres, en América, donde me he parado, he tratado de sacar jóvenes, me gusta jugar con jóvenes, porque me gusta darle la oportunidad a los mexicanos, que compitan", subrayó.

El 'Piojo' considera que Chivas debe ser base del Tricolor

Por otra parte, Miguel Herrera afirmó que el Guadalajara debe ser la base de todas las selecciones mexicanas, debido a que es el único club en el que militan puros futbolistas aztecas.

"Siempre lo he dicho, Chivas debe ser la base de las selecciones y no de la mayor, de todas, porque juega con puros mexicanos, los jugadores interesantes tienen que salir de ahí porque es una obligación de una regla interna que tienen ellos", precisó.

En días pasados, el 'Piojo' regresó a Tijuana para intentar componer el rumbo del equipo fronterizo en el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

EVG