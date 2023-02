Liga MX: ¡Hocicón! Miguel Herrera arremete contra el 'Tuca' tras revelar que no llegaría al Tricolor

Algunas semanas después de que Ricardo 'Tuca' Ferretti reveló en ESPN que Miguel Herrera no sería el entrenador de la Selección Mexicana, el actual estratega de Xolos en la Liga MX le respondió al experimentado timonel.

Al 'Piojo' no le pareció lo que reveló Ferretti, a quien catalogó de hocicón, al tiempo que reconoció que en algunas ocasiones él también ha hablado de más.

"La verdad es que Ricardo siempre ha sido así de estar de hocicón, así que no pasa nada digo. Al final de cuentas yo también a veces me paso de hocicón y somos técnicos que decimos lo que sentimos, lo que vemos y lo que pensamos. Yo tengo que estar pensando en Xolos y no en la Selección Nacional", declaró Herrera en entrevista con Marca Claro.

“Ricardo Ferretti siempre ha sido así. Somos técnicos que decimos lo que sentimos y pensamos. No hablé con él pero cada que nos vemos nos saludamos bien, no pasa nada“



❗️EXCLUSIVA con @MiguelHerreraDT, DT de @Xolos en #MARCACLaroMVS pic.twitter.com/ag9hrJGcLW — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 15, 2023

Cuestionado acerca de si el 'Tuca' le había ofrecido disculpas por esta situación, el 'Piojo', quien después de tres meses recibió otra oportunidad en la Liga MX con Tijuana, no le dio tanta importancia a esa situación.

"No, ha habido varios episodios de estos en donde los dos hemos calentado algún partido y nos hemos dicho cosas, pero cada que nos vemos nos saludamos y nos abrazamos bien. No somos moneda de oro para caerle bien a todos", agregó el extimonel del Tricolor del 2013 al 2015.

Miguel Herrera vive segunda etapa con Xolos en Liga MX

El viernes pasado, horas después de que Diego Cocca fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, Miguel Herrera fue anunciado como el sustituto de Ricardo Valiño en el banquillo de Xolos.

El 'Piojo' ya había estado al frente de La Jauría del 2015 al 2017, justo después de que fue cesado del timón del Tricolor, al que dirigió en el Mundial de Brasil 2014.

En esta segunda etapa en Tijuana, Herrera Aguirre buscará el título que se le negó en su primera etapa con la escuadra fronteriza en la Liga MX.

EVG