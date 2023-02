Real Madrid: Karim Benzema y el regalo que lo compromete con tres mujeres; ¡ojalá no lo cachen!

El futbolista francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, festejó en grande el Día de San Valentín y se hizo viral por el peculiar motivo por el que regaló ramos de flores a tres mujeres.

En el día del amor y la amistad, los hombres aprovechan el momento para darle un detalle a sus novias y en algunos casos a sus mamás. El caso del "Gato" es muy atípico, pues tuvo un gesto con su actual pareja, Jiordyn Ozuna, con Chloe Launey, madre de su hija, y con Cora Gauthier, mamá de su hijo.

Las tres presumieron el ramos que les obsequió el atacante del Real Madrid en sus respectivas redes sociales, pues el exseleccionado francés concluyó en buenos términos sus relaciones con Launey y Gauthier, y a cada una de las tres también les mandó una carta.

Las tres mujeres presumieron los ramos de Flores que el goleador del Real Madrid les dio. Foto: Especial

Tras conocer el motivo por el cual Karim Benzema le regaló ramos a tres mujeres en el Día de San Valentín, varios usuarios aplaudieron la acción del jugador de 35 años.

El originario de quien no pudo disputar el Mundial de Qatar 2022 por una lesión, se encuentra entre los nominados a mejor futbolista de 2022 en los premios The Best de FIFA, que se entregarán el próximo 27 de febrero.

Karim Benzema anota doblete en triunfo del Real Madrid

El delantero francés anotó dos tantos de penalti en el 4-0 que el Real Madrid le propinó al Elche en partido de la Jornada 21 de LaLiga.

Marco Asensio y Luka Modric marcaron las otras anotaciones en la goleada de los dirigidos por Carlo Ancelotti, que con este resultado llegaron a 48 puntos en el campeonato español, para mantenerse segundos detrás del Barcelona.

El Real Madrid y Benzema volverán a las canchas el próximo sábado 18 de febrero, cuando visiten al Osasuna en actividad de la Fecha 22 de LaLiga.

EVG