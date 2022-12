Qatar 2022: “Piojo” Herrera asegura que ya tiene proyecto para dirigir a México; ¿ya lo contactó la FMF? (VIDEO)

El nombre de Miguel "Piojo" Herrera siempre está presente en las filtraciones de la prensa como uno de los candidatos naturales a ocupar el cargo de entrenador de la Selección de México.

El extécnico del América se encuentra libre tras ser despedido de los Tigres, por lo que aseguró está listo para tomar el cargo del Tricolor y también reveló si ya ha tenido acercamientos con la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

"No, nada me daría más gusto que poder decir algo de eso (acercamiento de la FMF). Estoy seguro que el año que entra empezarán a buscar a quien dejan de buscar. Estarán pensando hasta enero o febrero, pero ya tengo planeado algo (un proyecto)", explicó en Telemundo.

Ya hay dos candidatos para ser el nuevo DT del Tricolor

La Selección Mexicana no pierde el tiempo y ya buscan nuevo director técnico para el Tricolor, luego de que Gerardo Martino dejara el cargo tras el partido ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo Qatar 2022.

La Federación Mexicana de Futbol tendría en el radar a Miguel Herrera, sin embargo, reportes de medios nacionales señalan que las dos opciones más fuertes que se tienen son Guillermo Almada, técnico del Pachuca, y Jaime Lozano, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Tokio 2022.

Funes Mori, directo; señala al culpable de no jugar en Qatar

A casi dos semanas de la eliminación de la Selección Mexicana en la fase de grupos del Mundial Qatar 2022, Rogelio Funes Mori rompió el silencio acerca de la poca participación que tuvo en la competencia.

"No jugué por decisión de él (Martino), respeto las decisiones, el técnico tiene que tomar decisiones y nada más no jugué por eso, pero estaba bien físicamente, me sentía bien así que nada más", aseguró el goleador de Rayados a los medios a su llegada a la Sultana del Norte.

