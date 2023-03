Una de las ausencias que más dolieron y se cuestionaron para el Mundial de Qatar 2022 fue la del delantero Santiago Giménez, quien pasaba por un gran momento y Gerardo Martino decidió dejarlo fuera de la convocatoria.

El Tricolor lució muy escaso en el ataque durante la justa veraniega, pues cuando Henry Martín necesitaba un cambio, en la banca estaban Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, quienes no pasaban por un momento destacable en su carrera.

Para Santiago Giménez, la oportunidad que le está dando Diego Cocca es nueva y desea aprovecharla para llegar al Mundial de Norteamérica 2026 y reconoce que le dolió no ir a Qatar, pero que si pasó fue por algo.

"La verdad somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien puedo decir que me dolió un poco la decisión, también te puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento, fue la decisión correcta y gracias a ellos me estoy preparando, porque sé que tengo que aportar mucho de mí para estar en este proceso y el siguiente Mundial", comentó en conferencia de prensa.

Santiago Giménez saldrá de titular ante Surinam

"El Bebote" será titular cuando la Selección de México enfrente a Surinam en el primer partido de la Nations League 2023, pues viajó directo de Países Bajos a la sede del encuentro, ya que regresará con el Feyenoord al término del encuentro.

"Sinceramente no sé que rol vaya a ocupar, ya depende del director técnico, de sus gustos, es un proceso, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México", añadió el goleador de la Europa League.

Santigo Giménez saldría del Feyenoord

En las recientes horas suena muy fuerte que Santi saldrá del Feyenoord de la Eredivisie y llegará al Benfica de Portugal, pero eso sigue siendo un rumor, a pesar de que en los principales medios de tierras lusas aseguran que ya es un hecho.

"Lo tomo como una motivación, creo que toda la gente que me ha apoyado y que siempre trata de que yo crezca lo veo como una motivación, estoy muy agradecido con cada uno de ellos, pero trato de estar muy centrado, por ahí no escuchar de más, porque al final no he logrado nada, seguir trabajando para cumplir mis sueños, objetivos y metas", mencionó.

Santiago Giménez festeja su gol en el clásico entre Ajax y Feyenoord. Foto: Twitter del Feyenoord @Feyenoord

Actualmente Santi Giménez y el Feyenoord son líderes de la Eredivisie de Países Bajos y apuntan para llevarse el título e ir por un pase a la próxima Champions League; también se encuentran disputando la Europa League y lucen como el equipo sensación del certamen continental.

"La verdad yo no sé nada por afuera, si bien me enteré por las redes, yo en lo personal y privado no sé nada, estoy muy contento en Feyenoord, eso ya después se va a decidir entre familia si llega a pasar, entre clubes y como bien decía en mi relación personal de Dios, porque al final él es el que decide mi camino", concluyó.

daho