Liga MX | Sonido Pirata: ¡Aaaah medio tiempo! El famoso sonidero llega al futbol mexicano con un evento imperdible

En los últimos meses uno de los personajes más famosos en México es el Sonido Pirata, que está presente en el medio tiempo del partido de la Liga MX entre el Atlético de San Luis y el Mazatlán el próximo domingo 2 de abril en el Estadio Alfonso Lastras.

A través de redes sociales, el Atlético de San Luis dio a conocer que José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Sonido Pirata, estará ambientando a la afición que se haga presente para apoyar al equipo de sus amores.

Sonido Pirata llega a la Liga MX. foto: Twitter / Atlético San Luis

"¡AHHHHHHHH MEDIO TIEMPOOOOO! ¡Junto con Sonido Pirata le pondremos sabor al partido frente a @MazatlanFC! ¿A quién veremos bailando en el after?", se puede leer.

Sonido Pirata se ha hecho famoso desde que comenzó a hacer shows con el conocido Medio Metro, pero después de algunos problemas laborales entre ambos decidieron separarse y ahora cada uno trabaja por separado.

Atlético San Luis pelea los últimos lugares en la Liga MX

Uno de los peores equipos hasta el momento en el Clausura 2023 de la Liga MX es el Atlético de San Luis, que ocupa el sitio 15 con 12 puntos y solamente está por encima de Pumas, Querétaro y Mazatlán.

Aunque los potosinos demostraron el torneo pasado que de la mano de Andre Soares podía ser el caballo negro de la competencia, ahora el timonel brasileño no encuentra el camino para sacar al equipo del fondo de la general.

En el Clausura 2023 acumulan tres triunfos, tres empates y seis derrotas, pero la confianza en el entrenador se mantiene latente, pues tal vez en otra institución y con algún otro timonel la historia sería distinta.

¿Por qué se separaron Sonido Pirata y Medio Metro?

Medio Metro estuvo envuelto en la polémica, después de qué Sonido Pirata afirmara que el bailarín lo abandonó para hacer su carrera en solitario, pero de inmediato rompió el silencio y dio su propia versión de los hechos.

José Eduardo, nombre real del Medio Metro, ofreció una entrevista con la influencer Dulce Gipsy en la que afirmó que fue Sonido Pirata quien lo corrió.

"Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés de dinero", aseguró José Eduardo a ‘Dulce Gipsy’.

Al final se supo que fue por que Sonido Pirata no le pagaba lo justo a Medio Metro y él no quiso seguir ganando lo mismo y ser quien entretuviera a la gente y fuera el que menos cobrara.

Medio Metro cree que visitó la casa de los papás de Chespirito; se equivocó de artista Foto: Especial

Así va la tabla general de la Liga MX