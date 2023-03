Henry Martín celebró su gol ante Chivas, en el Clásico Nacional, como Cuauhtémoc Blanco, quien defendió a goleador de la Liga MX y del América de todos sus detractores.

"La Bomba" anotó ante el Rebaño y festejó con la polémica celebración en donde simula hacer del baño y al respecto Cuauhtémoc Blanco comentó: “El de la orinada de perritos muchos me criticaron, pero yo me moría de risa porque en el barrio también veía a los chavitos haciéndolo otra vez. En América también me tocó verlo con otro chavito y me daba risa”

Además, la leyenda americanista defendió a Henry, goleador del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX con 11 dianas, al asegurar que en esos momentos son propios del futbol y del orgullo de ser Águilas.

“Pero son momentos que al final de cuentas te sale ese festejo y el orgullo del americanismo. Pase lo que pase con ocurrencias y que a lo mejor tienes tres o cuatro de que se te vienen a la mente para hacerlas. Agradecerle por los festejos, la verdad me da mucha emoción recordarlos porque son momentos muy padres como jugadores y luego en un clásico”, indicó.

Alexis Vega de fiesta tras la derrota contra el América

El delantero de las Chivas Alexis Vega vuelve a estar en el ojo del huracán, pues en redes sociales circula un video en el que se le puede observar de fiesta con amigos muy divertido.

Tanto Chivas como el jugador aún no salen a dar alguna declaración por lo sucedido, pues no se sabe si el video es actual y del pasada, pero muchos internautas comenzaron a mencionar que fue al término del partido del sábado.

El fin de semana pasado el Rebaño perdió el Clásico Nacional ante el América, por un marcador de 4-2 y de inmediato comenzaron las críticas en contra de los rojiblancos, ya que jamás mostraron una reacción hasta que cayó el autogol de las Águilas.

