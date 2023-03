La Pompis ya no trabaja con el Sonido Pirata ¿Salió de pleito igual que Medio Metro?

La Pompis era una de las bailarinas del Sonido Pirata, sin embargo, la joven informó en sus redes sociales que ya no es parte del sonidero y alertó a sus seguidores sobre que si les quedan mal ella ya no pertenece al grupo.

La Pompis publicó un mensaje en su cuenta de Facebook para anunciar su salida del Sonido Pirata.

“A partir de hoy muchas cosas van a cambiar. Quiero aclarar a mi público que yo no tengo naa que ver con las contrataciones de Sonido Pirata, que si les quedan mal, que si no les contesta yo no tengo nada que ver, ya que mis contrataciones son individuales por la misma razón que no me gustan los problemas, soy una chica muy seria, ya que por ustedes somos lo que somos y no me gusta fallarle a nadie”, escribió La Pompis en redes sociales.

Mensaje de La Pompis Foto: Especial

Asimismo, en Instagram, La Pompis también publicó un breve mensaje en el que habla sobre las decisiones que tomó con respecto a su futuro.

“Las decisiones en la vida no son fáciles de tomarlas, pero cuando aprendes a darte prioridad & a ver tus necesidades tomas las más clara”, dijo.

¿La Pompis salió de pleito con Sonido Pirata igual que Medio Metro?

La Pompis no dio más detalles sobre su salida de Sonido Pirata, pero en una entrevista que le dio al Heraldo de México comentó que Sonido Pirata no le pagó.

Cabe recordar que el Medio Metro original acusó de lo mismo al Sonido Pirata, sin embargo, el sonidero salió a defenderse sobre cómo les paga a sus bailarines y señaló que en realidad no los contratan a ellos, sino solo a él, pero como líder de la agrupación él decide compartir las ganancias que sobran con sus bailarines.

Se los dije chola, la pompix solo era una oportunista que los uso para revivir su carrera. https://t.co/KCQpIz0PZR — Medio Metro oficial (@MedioMetro_Ofi) March 9, 2023

Pero parece que al Medio Metro original no le cae bien La Pompis, ya que tras salirse del Sonido Pirata, José Eduardo Rodríguez acusó a la bailarina de ser una “oportunista”.

En ese sentido, La Cholondrina aclaró en su cuenta de Twitter que La Pompis nunca trabajó con ellos, sino que solamente fue invitada a algunos eventos.