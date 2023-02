Sonido Pirata: Conoce a "La Pompis" la nueva compañera del Medio Metro

Sonido Pirata es la sensación de lo que va de este 2023, pues en tan sólo un mes se ganó el corazón de todos en TikTok con los pasos del Medio Metro, la Cholondrina y compañía.

No obstante, la fama no es para todos y rápidamente el Medio Metro protagonizó el mayor escándalo que ha tenido el Sonido Pirata hasta la fecha, pues se separó del sonidero, le tiró hate y se lanzó como solista.

No obstante, Sonido Pirata no quiso caer en la telenovela de su ex compañero y rápidamente encontró a un Nuevo Metro, que sigue dándole alegría a los fans con sus pasos icónicos, como el de la chaquetita.

No obstante, al equipo de Sonido Pirata se sumó una nueva integrante que está causando furor y despertando bajas pasiones entre los fans.

Se trata de La Pompis, el crush del Medio Metro, quien, con su atuendo rojo brillante corto y ajustado, baila a todos los que se le ponen en frente, con su maestría en la pista.

La Pompis ha ganado rápidamente popularidad entre los fans por su belleza, astucia y capacidades dancísticas.