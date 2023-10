Juegos Panamericanos 2023: Así luce por todo lo alto la bandera de México en la Villa en Santiago

Cada vez falta menos para que inicien los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La edición XIX de la magna cita se realiza del 20 de octubre al 5 de noviembre, pero la villa panamericana ya viste los colores de México.

En redes sociales circula una foto donde se muestra a la villa, donde los atletas se hospedan durante la competencia, con la bandera del país por lo alto.

Lista la bandera de México🇲🇽 en la Villa Panamericana de @santiago2023 pic.twitter.com/mdXLL38xE4 — Coco Trejo (@CoqueTrejo) October 16, 2023

La delegación azteca se encuentra lista, pues el martes pasado se presentaron los uniformes que vestirán los atletas. La ceremonia de develación tuvo lugar en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Sin embargo, no todo es favorable, pues en un momento completamente bochornoso e inaudito la Federación Mexicana de Tenis (FMT) no pudo cumplir con el plazo de inscripción de los seleccionados nacionales, por lo que México no tendrá representantes esta disciplina.

México quiere el oro en futbol en Panamericanos 2023

Jordan Carrillo, Erik Lira y Jairo Torres destacan en el listado de jugadores elegidos por el entrenador Ricardo Cadena para enfrentar el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Carrillo, milita en el Sporting de Gijón de España, mientras que Torres forma para del Chicago Fire de la MLS y Lira es titular y uno de los jugadores más regulares con el Cruz Azul en la Liga MX.

El torneo de futbol de los Panamericanos se realizará entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre. Los mexicanos comparten el Grupo A con el anfitrión Chile, República Dominicana y Uruguay.

México debuta en el futbol panamericano el 23 de octubre, ante el anfitrión. En la lista revelada por la Federación Mexicana de Futbol, aparecen otros jugadores con experiencia en primera división como el zaguero Emilio Lara (América), Fidel Ambriz (León), Alí Ávila (Monterrey) y Raymundo Fulgencio (Tigres).

Además de Carrillo y Torres, el otro jugador que fue llamado y no juega en México es Antonio Leone, del LAFC, de la MLS.

aar