Selección Mexicana: Jaime Lozano termina con la polémica y elige entre Santiago Giménez y Raúl Jiménez

Una de las grandes polémicas que rodean a Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana, es su elección de Raúl Jiménez sobre Santiago Giménez, pues expertos y aficionados consideran que el joven delantero del Feyenoord de Países Bajos debe ser el titular.

México viene de vencer a Ghana por 2-0, compromiso en el que Raúl Alonso Jiménez empezó como titular y en el que Santi Giménez ingresó de cambio. Al respecto, el Jimmy ofreció sus razones para poner al delantero del Fulham antes que al goleador de la Eredivisie.

Santiago Giménez en un entrenamiento con la Selección Mexicana Foto: X de la Selección Mexicana

“Traje tres grandes delanteros, lo dije hace unos días, ¿en qué basé mi decisión? En el rival, en el momento que vive Raúl, en lo que nos mostró Raúl en los dos partidos anteriores, él hizo tres goles en dos partidos y no es porque Santi no haya hecho, pero me parece que ellos dos que vinieron la vez pasada y ahora que se suma Henry (Martín) es una bonita competencia”, comentó el director técnico del Tricolor.

Santi Giménez es el máximo anotador de la liga de Países Bajos con 12 dianas, pero no ha podido ser el titular indiscutido con la Selección Mexicana ni bajo el mando de Gerardo Martino, Diego Cocca o Jaime Lozano, siendo el actual timonel y quien ha preferido a Jiménez, quien tiene cero anotaciones en lo que va de la Temporada 2023-2024.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran uno de sus goles ante Ghana Foto: X de la Selección Mexicana

“La intención es prepararnos, lo vuelvo a decir estos partidos claro que salimos con toda intención de hacerlo lo mejor posible. Claro que salimos con la intención de llevarnos un buen resultado, pero también queremos ir creciendo paso a paso, no queremos dar un partido bueno y otro regular, queremos dar pasos sólidos en este proceso construir un buen equipo, un buen grupo de personas y jugadores que puedan exponer sus cualidades”, añadió el Jimmy.

Se espera que Santi Giménez pueda ser titular en el duelo ante Alemania, pues se espera que Jaime Lozano haría cambios para enfrentar a los europeos. “Seguramente haremos unos cambios para lo que viene de Alemania, uno trata de mover las piezas de acuerdo a los rivales y fomentar esta competencia que deben tener ellos dos”, finalizó.

Fans invaden el terreno de juego tras victoria de México

En la recta final del partido amistoso por la Fecha FIFA entre la Selección Mexica y Ghana un par de aficionados invadieron el terreno de juego del Bank of America Stadium, casa de los Carolina Panthers de la NFL.

El Tricolor ya ganaba el partido y no faltaron los espontáneos. Un joven aficionado saltó a la cancha y se dirigió hasta el central César Montes, quien trató de calmar al seguidor, que terminó por ser capturado y esposado.

Pero no fue todo, pues cuando el joven estaba siendo tomado por los elementos de seguridad del inmueble, más seguidores de la Selección Mexicana saltaron a la cancha que se encontraba en malas condiciones.

Cada vez que México juega en Estados Unidos es usual que aficionados del Tricolor que residen en aquel país entren a las canchas de los estadios para estar, aunque sea unos segundos, cerca de sus ídolos.

