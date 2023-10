Santiago Giménez es fiel admirador de 'Chicharito' y pide "soñar cosas chingonas"

A casi tres años de distancia del Mundial 2026, Santiago Giménez fue muy claro respecto a cómo se visualiza con la Selección Mexicana en el magno evento y apeló a una recordada frase de Javier Hernández, en la que el 'Chicharito' alentó a pensar en "cosas chingonas".

Concentrado con el equipo nacional que enfrentará en Estados Unidos a Ghana y Alemania en la Fecha FIFA, el delantero del Feyenoord apeló a la mentalidad del actual atacante del LA Galaxy, pues siempre tiene en la cabeza esa frase.

Foto: Tomada de X @AdictosMx

"Me imagino todo, como dijo Chicharito hay que imaginarnos cosas chingonas... y esa frase por más que haya sido de burla, la he tenido mucho en mi cabeza, me ha dejado una gran lección con esa frase que dijo y muchas otras cosas", declaró Giménez en charla con TUDN.

El 'Bebote' fue más específico al respecto y aseveró que él se ve conquistando la Copa FIFA en el Mundial que México organizará en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

"La carrera de Chicharito es de admirarse. Sí es cierto lo que dijo, hay que imaginarse cosas chingonas lo que me imagino es a México levantando la Copa del Mundo", profundizó el ariete de 22 años.

Giménez y 'Chicharito' no han coincidido en Selección

Con una ausencia de cuatro años en la Selección Mexicana, Javier 'Chicharito' Hernández sigue esperando por una oportunidad de vestir nuevamente la camiseta nacional.

Santiago Giménez debutó con el Tricolor en diciembre del 2021 en un amistoso contra Chile; motivo por el cual nunca ha coincidido con el goleador surgido de Chivas en una concentración o partido de México.

El regreso de Hernández Balcázar a la Selección Mexicana luce complicado pese a que Gerardo Martino ya no está al frente del equipo, pues las lesiones también le han jugado en contra, aunado al momento de delanteros como el Bebote y la próxima convocatoria del naturalizado Julián Quiñones.

