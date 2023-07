Copa Oro 2023: Chicharito Hernández y el inesperado mensaje a Santiago Giménez, tras darle el triunfo a México ante Panamá

Javier "Chicharito" Hernández siempre ha estado atento a los triunfos y competencias de los atletas mexicanos, en cualquier rama en la que se desarrollen, es por eso que aunque el delantero del LA Galaxy ya no forme parte de la Selección Mexicana de Futbol, sigue apoyando a sus compañeros.

A pesar de ya no estar convocado con el combinado tricolor, Javier Hernández sigue siendo el máximo goleador del representativo nacional, por lo que en estos años se estaba buscado a su próximo heredero y la afición perfiló a Santiago Giménez, jugador al cual envió un mensaje en sus historias de Instagram.

Chicahrito Hernández enaltece el gol de Santiago Giménez Captura de pantalla @ch14 Instagram

El jugador tapatío estuvo envuelto en una polémica cuando Santiago Giménez superó el récord de goles de un mexicano en su primera temporada en Europa, llegando a 22 goles con el Feyenoord; sin embargo, "Chicharito" reaccionó de la mejor forma y lo mando felicitar, además de hacer énfasis en que los récords están para romperse.

"Porque no es contra de Luis García ni mía. A mí no me importa ese récord; al revés, yo se lo decía (a Santiago Giménez): que llegue a 70, me da igual. Al final de cuentas no competimos entre mexicanos, sino al revés.", se manifestó Hernández en una conferencia de prensa.

Chicharito Hernández fuera de las canchas

Según la mercadotecnia del LA Galaxy "Chicharito" no sería más parte del equipo de la MLS, sobre todo después de su lesión de rodilla que lo mantendría fuera por lo menos hasta que termine su contrato con la escuadra estadounidense.

El delantero tuvo una entrevista con el podcast de David Maltzer Playbook, en el que se mostró positivo con su recuperación, después de que Chicharito pasara por una cirugía reconstructiva del ligamento cruzado anterior y se dijo listo para afrontar el proceso.

"Abraza esos momentos de dolor, porque la vida no se trata de no tener obstáculos, se trata de sobreponerse a cualquier obstáculo que se atraviese en tu camino. Y lo más importante, disfruta el camino de la vida!", expresó el mexicano.

mmt