Javier 'Chicharito' Hernández sorprende con un profundo mensaje para el mundo (VIDEO)

Javier 'Chicharito' Hernández estará lejos de las canchas un buen rato, pues el LA Galaxy de la MLS dio a conocer que el delantero mexicano se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Alejado de las canchas, el 'Chicharito' se vuelca más en su faceta de streamer, donde habla con sus seguidores, además de subir más contenido a sus redes sociales, entre ellas TikTok, donde compartió un mensaje motivacional.

Hernández cuenta con 6.2 millones de seguidores en TikTok y en uno de sus videos más recientes les pide creer en ellos mismo, pues asegura que "todos pueden; crean en ustedes", y dijo que no hay nada que lo haga diferente de los demás.

"Estoy convencido gente, que si yo puedo todos pueden, yo no tengo nada especial que tú no tengas para lograr tus sueños y nunca lo he tenido y nunca lo voy a tener", empieza el video del 'Chicharito' Hernández.

El exjugador del Manchester United argumenta que ha vivido experiencias que otra gente no se atreve, siendo esa una de los distintivos.

"Lo único que sí, es que he sido muy valiente, me he atrevido a vivir experiencias que mucha gente no quiere vivir, me he atrevido a sanar muchas cosas que es muy doloroso, me he atrevido a cometer muchísimos errores que también eso no es nada fácil", señaló.

El máximo goleador histórico de la Selección Mexicana se perderá lo que resta de la temporada 2023 de la MLS. La lesión se presentó en los cuartos de final de la US Open Cup ante el Real Salt Lake y en un comunicado de prensa el cuadro angelino reportó la gravedad.

Javier "Chicharito" Hernández durante un partido del LA Galaxy en la MLS. Foto: AP

"Me he atrevido a vivirlo, el tomar esas desiciones, si tengo que estar lejos de la gente que amo, si tengo que estar en lugares donde el clima no es de lo mejor o si tengo estar en lugares donde el dinero todavía no se estaba dando mucho", explica el exdelantero del Real Madrid.

"Ese es mu mayor mensaje, que me gustaría ver a más gente creérsela, que crean en ellos mismo. El camino es doloroso, hay muchas tentaciones, el camino es confuso, pero el camino es bien divertido. Cuesta lograr lo que uno se quiere proponer, cuesta, el costo es mental y emocional", termina el mensaje del actual jugador del LA Galaxy de la MLS.

