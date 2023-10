Cuauhtémoc Blanco demerita los goles de Santiago Giménez en la Eredivisie y pide no volverse locos

En una entrevista con Fox Sports, Cuauhtémoc Blanco, el exgoleador del Club América expresó su opinión sobre el desempeño del joven delantero mexicano, SantiagoGiménez, quien actualmente brilla en la Eredivisie con el Feyenoord de Países Bajos.

El "Bebote" sigue siendo el centro de atención debido a sus destacadas actuaciones, el delantero mexicano registra 12 goles y 2 asistencias en tan solo 9 partidos disputados; sin embargo, el actual gobernador de Morelos no considera que esto sea suficiente para afirmar que Giménez se está poniendo a prueba en una liga de primer nivel.

"Te voy a decir una cosa, con todo respeto, estás hablando de Holanda, no estás hablando de la liga inglesa. Hay que ser realistas, estás hablando de una liga holandesa que realmente no es una liga competitiva", expresó el astro azulcrema.

La Eredivisie, es la máxima categoría del futbol en Países Bajos y es tradicionalmente conocida por ser una liga donde los jóvenes pueden desarrollarse y brillar antes de dar el salto a ligas más competitivas. No obstante, las palabras del 'Cuauh' han planteado preguntas sobre la verdadera calidad y nivel de competencia del nacido en Argentina.

Cuauhtémoc Blanco entra al Salón de la Fama

Cuauhtémoc Blanco, la icónica figura del Club América y la Selección Mexicana, fue inmortalizado en el Salón de la Fama del Futbol 2023. Este reconocimiento llega como una recompensa a una carrera llena de logros, talento y una personalidad inigualable en el deporte y en la cultura mexicana.

El exjugador se hizo presente en la ceremonia, en donde con lágrimas en los ojos expresó su amor y lealtad hacia su país natal. "Me siento orgulloso de ser mexicano. Me siento orgulloso de mi país. Lo amo mucho. No me voy al extranjero a esconderme. Quiero morirme aquí", refirió el político.

Durante su emotivo discurso, "CB10" recordó sus inicios en el balompié, recordando las calles de Tepito, el barrio en el que creció, y su camino hacia la cima del balompié. También tuvo tiempo agradeció a todas las personas que lo apoyaron a lo largo de su carrera, desde entrenadores hasta compañeros de equipo.

