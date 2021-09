BOX: Inmortalizan a Óscar Valdez con una espectacular estatua

Luego de su triunfo sobre el brasileño Robson Conceiçao en su más reciente pelea de box, el mexicano Óscar Valdez fue inmortalizado con una espectacular estatua.

En una ceremonia realizada en su natal Nogales, Sonora, se develó su pieza, la cual está hecha de bronce. El homenaje emocionó al pugilista de 30 años, quien estuvo acompañado por Jesús Pujol, presidente municipal de Nogales.

Muy emocionado y agradecido con mi gente de Nogales por este reconocimiento que me motiva a seguir entrenando fuerte y poniendo el nombre de mi México 🇲🇽 muy arriba y sobre todo el de mi gente de Nogales. Gracias @Pujolirastorza #VivaMéxico #PuroNogales #AndStill @WBCBoxing pic.twitter.com/tNeX74gQA5 — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) September 15, 2021

La reacción de Óscar Valdez

"Me siento muy contento por este reconocimiento, llevo tatuado el lema de Puro Nogales y quiero que los niños, jóvenes y toda la gente en general de mi tierra entiendan que no deben darse por vencidos, que todo es posible si trabajas y no quitas el dedo del renglón hasta lograr tus sueños", indicó Valdez Fierro.

La estatua de "The King", quien comenzó su carrera en el box en 2012, se localiza en la entrada de la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, lugar en el que Óscar realizó muchos de sus entrenamientos como atleta infantil.

Con su victoria ante Conceiçao, Valdez realizó con éxito su primera defensa del título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

"Quiero que piensen cada que vean esta figura que algún día hubo un nogalense que empezó desde muy abajo en el boxeo, que fue a dos Juegos Olímpicos y se convirtió en campeón mundial, que trabajó por ser una leyenda del boxeo y colocar su nombre entre los mejores del mundo", agregó el púgil.

