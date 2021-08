BOX: Óscar Valdez asegura que quiere seguir el ejemplo del "Canelo" Álvarez

El boxeador mexicano Óscar Valdez atraviesa, sin duda, por el mejor momento de su carrera, luego de que derrotara a Miguel Berchelt hace unos meses y se alzara con el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo.

Sin embargo, el nacido en Nogales, Sonora, tiene claro que quiere ser el mejor en su peso y para ello, unificar los cinturones de todos los organismos del boxeo internacional.

"Estoy viviendo el mejor momento de mi carrera" @oscarvaldez56 🔥🥊👊🏼🇲🇽



➡️Hará primera defensa de su título mundial Superpluma @wbcboxeo ante el brasileño Robson Conceição, quien lo derrotó como amateur



🗓10 de septiembre

📍Casino del Sol de Tucson, Arizona@record_mexico 👇🏻 pic.twitter.com/FtG3y1ynWx — Jocelin Flores (@Jocelinflores) August 15, 2021

"Hay grandes nombres en la división pero primero lo primero, paso por paso. Pero yo también quiero hacer lo que 'Canelo' yo también quiero ser indiscutido, tener todos los títulos. Pero creo que las políticas del boxeo lo complican. Los peladores la mayoría no tienen la culpa", dijo en conferencia de prensa.

Valdez se medirá a Robson Conceicao en la primera defensa de su cinturón y sabe que será un reto importante en su carrera, pues ya se ha enfrentado a él en el amateur y fue derrotado.

"Robson y yo en amateur siempre tuvimos una rivalidad fuerte. Una gran rivalidad. Cuando perdí me dolió mucho, tomaba las derrotas muy en serio. Pero pensé que me lo volvería a topar. Ahora que es mi rival me motivo pensando en la venganza", agregó Valdez.

APLAUDE ACTUACIÓN DE MEXICANOS EN TOKIO 2020

El campeón del CMB ya sabe lo que es defender la Bandera de México en unos Juegos Olímpicos, pues lo hizo en dos ocasiones, por lo que felicitó a los púgiles mexicanos que participaron en Tokio 2020.

“Por primera vez no se le puede echar la culpa a nadie porque la pandemia le pegó duro a todo el mundo. No hubo fogueos, apoyos, nada. Lo poco que pudieron hacer mis compañeros como Esmeralda Falcón y Rogelio Romero fue un buen trabajo. En mi opinión creo que Esmeralda ganó su pelea y pudo haber alcanzado al medallero. Se quedó corta pero pienso que tiene un gran futuro por delante", afirmó.

Asimismo, recomedó a Rogelio Romero que tenga un ciclo olímpico más, antes de dar el salto al profesionalismo e incluso confesó que tiene pláticas para incluirlo en los entrenamientos de su gimnasio.

“Si Rogelio se esperara a otros Juegos Olímpicos llegaría con más experiencia como los cubanos, kazajos. Eso es lo que me pasó a mí en mis primeros Juegos Olímpicos, a los 17 años, sin nada de experiencia y pues me eliminaron a la primera. Mis segundos juegos fueron mejores después de que pasé por unos Centroamericanos, Campeonatos mundiales, después Panamericanos y varios torneos, estábamos mas ocupados y cuando llegué a Londres 2012 tenía mucha experiencia y estuve a casi nada de traerme esa medalla para mi país", agregó.

"De Rogelio se que esta en pláticas para venirse a California y unirse al equipo, así que posiblemente aquí lo vamos a tener. Si se viene para acá va a estar en buenas manos y tendrá un gran futuro por delante”, sentenció.

