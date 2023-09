Selección Mexicana: Chucky Lozano no se guarda nada y crítica públicamente al Tata Martino

La Copa del Mundo de Qatar 2022 fue un torneo que dejó un mal sabor de boca para la Selección Mexicana de Futbol, ya que enfrentaron su peor actuación en más de cuatro décadas, al quedar eliminados en la fase de grupos. Ahora, Hirving "Chucky" Lozano ha abierto la puerta a las tensiones que se vivieron dentro del equipo al revelar diferencias con el entrenador Gerardo "Tata" Martino.

En una entrevista con W Radio, el 'Chucky', quien es considerado uno de los mejores talentos del deporte nacional, admitió que nunca logró establecer una conexión efectiva con el estratega argentino durante la competición mundialista.

“Yo siempre me entrego al 100 en Selección, la gente lo sabe y lo han visto. En Qatar se juntaron muchas cosas, tanto el entrenador como jugadores que no estábamos conectados al 100%. Todo eso se juntó y explotó en el Mundial”, dijo el futbolista.

Sus palabras sugieren que él no fue el único jugador que experimentó dificultades en su relación con Martino, lo que podría haber tenido un impacto significativo en el rendimiento general del equipo.

“La verdad salí muy frustrado del Mundial de Qatar 2022. Llevaba tanta ilusión, no metí goles, no di asistencias. Pero en estadísticas creo que fui de los más importantes; cuando regresé a México me costó mucho recuperarme de Qatar porque me dolió muchísimo, no merecíamos eso”, confesó el mediocampista mexicano.

"Chucky" Lozano hablo sobre el nuevo técnico del 'Tri'

Después de destapar diferencias con el exentrenador de la selección mexicana, Gerardo Martino, Hirving Lozano, ha compartido una opinión positiva sobre Jaime Lozano, quien es el nuevo timonel nacional.

Como parte de la misma entrevista, el extremo elogió la elección de un entrenador mexicano para liderar el equipo nacional, destacando la importancia de tener a alguien que comprenda y conozca a fondo el entorno del balompié azteca.

“Es algo muy importante tener un entrenador mexicano que sabe todo de los mexicanos, cómo se maneja el futbol y los jugadores, es muy importante para la Selección. Tiene el hambre y las ganas de hacer cosas importantes y lo transmite, nos faltaba eso en la Selección”, dijo el atacante del PSV.

La llegada del Jimmy suma mucho, tenemos jugadores que ya estuvieron en un Mundial y creo que podemos hacer muy buenas cosas, tengo fe en que así lo haremos "Chucky" Lozano / W Radio

mmt