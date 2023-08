Selección Mexicana: Jaime Lozano y el mensaje que ilusiona a la afición; "Soy ganador en la vida"

Un día después de que Jaime Lozano fue ratificado como el director técnico de la Selección Mexicana en el proceso rumbo al Mundial del 2026, el Jimmy resaltó en su primer mensaje a la afición que se considera una persona ganadora en todos los ámbitos de la vida, y busca contagiar de ese positivismo a los jugadores.

Lozano Espín dejó en claro que el título de la Copa Oro obtenido en julio pasado y el bronce olímpico en Tokio 2021 no son logros que lo inviten a conformarse.

"Me siento realizado pero siempre he sido alguien con mucha ambición, no me voy a quedar con una Copa Oro como me quedé con una medalla de bronce, como no me quedé con un Preolímpico, quiero más y trato de contagiarlo a mi gente, jugadores y staff, me considero ganador, alguien ganador en la vida", comentó el nuevo estratega de la Selección Mexicana en un mensaje dirigido hacia los aficionados, el cual fue compartido en las redes sociales del Tricolor.

Emocionado por el reto de guiar el timón de México en el ciclo que culminará en la próxima Copa del Mundo, Lozano Espín recordó una anécdota con Luis Romo, a quien ya había dirigido en el Querétaro, pues el actual jugador del Monterrey le recordó al Jimmy el día que había dicho que llegaría al banquillo del Tricolor.

"Nos fue a visitar Luis Romo que lo tuve en Querétaro en la Sub-20, se me acercó, yo lo dirigía y me decía 'yo recuerdo que el primer día que llegaste y nos dijiste: yo voy a dirigir a la Sub-20, voy a ser campeón, voy a dirigir a la Selección Nacional y mira dónde estás'. Para eso me preparo todos los días, la preparación no termina pero estoy en un gran momento, quiero ser un ejemplo para mi familia, hijos y todo el país", resaltó.

Jaime Lozano quiere hacer historia con México

Ante la posibilidad de dirigir a la Selección Mexicana en la Copa Mundial del 2026, en la que será anfitriona junto con Estados Unidos y Canadá, el Jimmy reconoció su ilusión al respecto y afirmó que su único objetivo es poner el nombre de México en lo más alto.

"Quiero hacer historia, nuestra historia y seguir siendo parte de esta historia, vamos a trabajar más que cualquier otro seleccionador y pondremos el nombre de México en alto", aseveró el también extimonel del Necaxa.

Jaime Lozano es el primer mexicano que ocupa la dirección técnica del Tricolor desde el 2015, cuando terminó el proceso de Miguel Herrera, quien había tomado el cargo de emergencia a finales del 2013.

Próximos juegos de la Selección Mexicana

La Copa Oro fue el último compromiso oficial del verano para México, que conquistó por novena ocasión el trofeo de la Concacaf con Jaime Lozano como estratega interino, pues tomo el puesto de manera emergente tras el cese del argentino Diego Cocca.

La victoria sobre Panamá en la justa regional marcó el fin del interinato de Lozano, quien fue ratificado por la FMF para mantenerse en el cargo.

Será en septiembre cuando el Jimmy dirija sus primeros cotejos como timonel oficial del Tricolor. El primero de ellos es el día 9 contra Australia. Tres días después, Uzbekistán será el rival de la Selección Mexicana. Ambos duelos son de carácter amistoso y se realizarán en Estados Unidos.

