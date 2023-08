“El tiempo se le acomodó a Jaime Lozano para que siga en Selección”

Hace poco más de un mes fue elegido de emergencia como entrenador interino de la Selección Mexicana de futbol luego de la abrupta salida de Diego Cocca. Jaime Lozano guió al Tricolor a la consecución de su noveno título de Copa Oro, calmando un poco las aguas en el entorno del balompié nacional y colocándose como un firme candidato para tomar de manera formal la dirección técnica del cuadro nacional.

Referente de México en la década de 1990, el exgoleador Luis García considera que los tiempos le favorecen al Jimmy para que la Federación Mexicana de Futbol lo ratifique como el estratega de la Selección Nacional en el proceso rumbo al Mundial del 2026, con el riesgo de que en la Copa América del próximo año, a realizarse en Estados Unidos, alguna potencia como Brasil o Argentina exhiban al conjunto azteca.

“Todo en la vida es timing y me da la impresión que el timing se le acomodó a Jaime Lozano para que sea nombrado, con el riesgo de que en la Copa América se te cruce Argentina, Brasil o Uruguay y te pongan otra vez contra la pared y volvamos otra vez al debate de que necesitamos buscar un mejor entrenador, pero daría la impresión de que no hay argumentos para que no sigas con Lozano”, aseveró en exclusiva con La Razón.

El comentarista de TV Azteca considera que el principal mal del balompié nacional es que los altos mandos no tienen un proyecto establecido y toman decisiones reactivas, por lo que califica como mala la decisión de haber quitado a Cocca después de apenas siete juegos dirigidos.

“El problema con el futbol mexicano es que los dirigentes actúan sobre las rodillas y otra vez cambian de procesos cada martes. Cuando llega Jaime Lozano no estaba contemplado para que se quedara. No puedes poner un entrenador de Selección Nacional y quitarlo al mes, eso automáticamente retrasa el crecimiento del futbol mexicano, fue un error atroz. Si no tienes claro qué hacer, quédate con lo que tienes, eso aplicaba también con Cocca”, profundizó el mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

La Liga MX lleva algún tiempo en modo supervivencia intentando sobrevivir en vez de generar y crecer, la mitad de futbolistas son foráneos. No estoy en contra del extranjero, pero también entiendo que debe haber algunos filtros importantes, la Liga Premier los hizo, allá no puedes jugar si no eres seleccionado mayor de tu país

Luis García, Exfutbolista

Carlos Hermosillo, Luis Hernández, Luis Roberto Alves Zague y Ricardo Peláez, entre otros, eran algunos de los tantos delanteros mexicanos con los que coincidió y compitió en su momento Luis García. Actualmente, México tiene pocos atacantes, lo que el exjugador surgido de Pumas atribuye a la inmediatez de resultados que impera en la Liga MX.

“Surgen muy pocos futbolistas mexicanos con maneras para poder trascender. Hoy la competencia está entre Henry (Martín) y Santiago Giménez. La competencia interna es poca y tres de ellos ya están más cerca de la puerta de salida. Estoy cierto que hay un tema de inmediatez que si no está listo de este martes al siguiente eso no funciona. Es una posición demandante, te hace ganar o perder campeonatos, categorías, como también ocurre con el portero y en esta demanda de inmediatez al mexicano no le dan el tiempo necesario”, ahondó.

Por otra parte, Luis García está convencido de que mientras a Chivas le vaya bien el futbol mexicano en conjunto se fortalece, por lo que considera acertada la continuidad en el timón de Veljko Paunovic.

“Es una joya y no sólo beneficia al Guadalajara, que a Chivas le vaya bien y que haya encontrado un entrenador tan bueno como este hombre beneficia inmediatamente a todos los demás clubes. Si buscas bien, hay foráneos muy valiosos que te pueden ayudar”, concluyó.