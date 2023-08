Leagues Cup | MLS vs Liga MX: Canal y hora para ver gratis los partidos EN VIVO de este miércoles 2 de agosto

Este miércoles 2 de agosto comienza la ronda de eliminación directa de la Leagues Cup con cuatro compromisos, pero los reflectores se los llevará sin duda el Inter de Miami de Lionel Messi que mide fuerzas ante Orlando City.

Además del equipo del crack argentino se disputan el Mazatlán vs Dallas, Pachuca vs Dynamo y LAFC vs Juárez. Esta amplia cartelera marca el comienzo de los dieciseisavos de final del torneo que junta equipos de la MLS y de la Liga MX.

Cinco equipos de la MLS y tres de la Liga MX entran en acción este miércoles, siendo Miami, Dallas, Pachuca y LAFC los equipos favoritos para avanzar a los octavos de final en sus respectivos duelos, pero como se vio en la fase de grupos, todo es posible.

¿En qué canal pasan EN VIVO los juegos de la Leagues Cup?



Todos los partidos de este miércoles 2 de agosto de la Leagues Cup serán transmitidos por Apple TV y MLS Season Pass.

Horario de los duelos de este miércoles 2 de agosto

Inter Miami vs Orlando City-18:00 horas-Estadio DRV PNK

Mazatlán vs FC Dallas-19:00 horas-Estadio Toyota

Pachuca vs Houston Dynamo-19:00 horas-Estadio Shell Energy

LAFC vs FC Juárez-20:30 horas-Estadio BMO

Lionel Messi da inicio a la ronda KO de la Leagues Cup

Lionel Messi y el cuadro de Florida inician en la ronda de dieciseisavos en lo que se puede considerar el primer clásico del argentino con el Inter Miami, pues se enfrentan ante el Orlando City.

América sufrió una derrota de escándalo en su último duelo de la fase de grupos, pero avanzó y pese al tropiezo es candidato para ganar la Leagues Cup. Del mismo modo Tigres y Monterrey siguen con vida, siendo el cuadro Rayado el club mexicano que mejores sensaciones dejó.

De los cuatro grandes solo Pumas avanzó como primero de grupo y para acceder a octavos deben superar a los Gallos Blancos del Querétaro; Cruz Azul por su parte sufrió muchísimo, pero logró seguir con vida al ganar en penaltis su último duelo. Chivas firmó un fracaso histórico y humillante al quedar eliminado como el peor equipo de su sector, sin un solo punto.

aar