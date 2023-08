Leagues Cup 2023: Así se jugarán los dieciseisavos de final entre la Liga MX y la MLS; conoce días y horarios

La fase de grupos de la Leagues Cup llegó a su fin y quedaron definidos los cruces de los 32 mejores, en donde destaca la presencia de Lionel Messi y el Inter de Miami, además de los clubes de la Liga MX que se perfilan como contendientes al título.

Messi y el cuadro de Florida inician en la ronda de dieciseisavos en lo que se puede considerar el primer clásico del argentino con el Inter Miami, pues se enfrentan ante el Orlando City.

América sufrió una derrota de escándalo en su último duelo de la fase de grupos, pero avanzó y pese al tropiezo es candidato para ganar la Leagues Cup. Del mismo modo Tigres y Monterrey siguen con vida, siendo el cuadro Rayado el club mexicano que mejores sensaciones dejó.

De los cuatro grandes solo Pumas avanzó como primero de grupo y para acceder a octavos deben superar a los Gallos Blancos del Querétaro; Cruz Azul por su parte sufrió muchísimo, pero logró seguir con vida al ganar en penaltis su último duelo. Chivas firmó un fracaso histórico y humillante al quedar eliminado como el peor equipo de su sector, sin un solo punto.

Así se juegan los dieciseisavos de final de la Leagues Cup

🚨 All set for the 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐨𝐟 𝟑𝟐 🚨 pic.twitter.com/qgtDhiaIzQ — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 1, 2023

Miércoles 2 de agosto -8:00 pm. Hora del Este - Inter Miami CF vs Orlando City SC

Estadio DRV PNK - Lauderdale, Florida

-9:00 p. m. Este-Mazatlán FC vs FC Dallas

Estadio Toyota - Frisco, Texas

8:00 pm. CT (9:00 p. m. ET) - Pachuca vs Houston Dynamo FC

Estadio Shell Energy - Houston, Texas

7:30 pm. PT (10:30 p. m. ET) - LAFC vs FC Juárez

Estadio BMO - Los Ángeles, CA

Jueves 3 de agosto 8:00 pm. Hora del Este - Atlas vs New England Revolution

Estadio Gillette - Foxborough, MA

8:00 pm. Hora del Este: Philadelphia Union vs DC United

Parque Subaru - Chester, Pensilvania

8:00 pm. ET: Pumas vs Querétaro

Campo de Audi - Washington, D.C.

8:00 pm. Hora del este: New York Red Bulls vs NYCFC

Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey

7:30 pm. CT (8:30 p. m. ET): Charlotte vs Cruz Azul

Estadio Toyota - Frisco, TX

8:30 pm. MT (10:30 p. m. ET): León vs Real Salt Lake

America First Field - Sandy, UT

Viernes 4 de agosto 8:00 pm. Hora del este: Columbus Crew vs Minnesota United

Campo Lower.com - Columbus, OH

8:00 pm. Hora del Este: FC Cincinnati vs Nashville SC

TQL Stadium – Cincinnati, OH

7:00 pm. CT (8:00 p. m. ET): Chicago Fire vs. Club América

Estadio SeatGeek – Bridgeview, IL

8:00 p. m. CT (9:00 p. m. ET) Toluca vs Sporting Kansas City

Parque infantil Mercy - Kansas City, KS

7:00 pm. PT (10:00 p. m. ET): Monterrey vs. Portland Timbers

Providence Park – Portland, Oregón

7:30 pm. PT (10:30 p. m. ET): Tigres vs. Vancouver Whitecaps

aar