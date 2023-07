MLS: Chucky Lozano no aguantó la presión de los dólares y está a una firma del LAFC de Carlos Vela

Hirving Lozano se integró a los entrenamientos con el Napoli después de regresar de su lesión, mientras seguía buscando ofertas para salir de la escuadra bianconeri, pues el jugador no entraría en planes del entrenador Rudi García. "Chucky" buscaba acomodo en alguna liga europea, pero todo indica que su futuro estará en la MLS.

De acuerdo con el medio DAZN Italia, el mexicano y el LAFC (equipo donde milita su compatriota Carlos Vela) habían llegado a un buen acuerdo para su contrato, la siguiente parte dependerá del club napolitano, pues pretende 22 millones de dólares para dejarlo salir; por lo menos la mitad de lo que invirtió el equipo italiano.

El volante de la Selección Mexicana no tenía intenciones de dejar la Serie A, pues su familia estaba cómoda el país de la bota, pero según información de Telemundo Deportes, su sueldo en el LAFC sería de 10 millones de dólares al año; un sueldo mayor al que le ofrece su actual equipo.

Hirving Lozano también tendría la opción de partir a la Superliga de Arabia Saudita y seguir a las grandes estrellas del futbol internacional como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Roberto Firmino.

Héctor Herrera asegura que el Tri se olvida de la MLS

El jugador del Houston Dynamo, Héctor Herrera, confesó en entrevista para Fox Sports que a pesar de que hay jugadores mexicanos que se encuentran en buen nivel competitivo en MLS, no son tomados en cuenta para la Selección Mexicana.

“No me he retirado y no sé qué les hice. Se olvidan de todo lo que dimos en la selección. Parece que, al venirme acá (a la MLS), para la selección soy un jugador que no está elegible. Creo que esta temporada estoy en un buen momento y estoy haciendo las cosas bien y no se habla de que pueda ser elegible o no”, expresó HH.

El centrocampista demostró su rendimiento con sus actuaciones en la Leagues Cup, siento parte fundamental para el esquema de su equipo. Chucky Lozano podría perder el privilegio de seguir en el combinado azteca al tomar la decisión de ir a la liga estadounidense.

mmt