Héctor Herrera arremete contra la Selección Mexicana por exiliarlo del Tricolor

Héctor Herrera se sintió desplazado de la Selección Mexicana desde que tomó la decisión de llegar a la MLS. El jugador del Houston Dynamo dijo en entrevista para Fox Sports que él no se ha despedido del Tricolor y que a pesar de que hay jugadores mexicanos que se encuentran en buen momento en la liga estadounidense, no son tomados en cuenta.

“No me he retirado y no sé qué les hice. Se olvidan de todo lo que dimos en la selección. Parece que, al venirme acá (a la MLS), para la selección soy un jugador que no está elegible. Creo que esta temporada estoy en un buen momento y estoy haciendo las cosas bien y no se habla de que pueda ser elegible o no”, expresó el mediocampista.

Poca autocrítica…



Héctor Herrera dice que no lo convocan al Tri por estar en la MLS..



Creo que alguien no ha analizado sus últimos meses con Selección, mundial, eliminatorias, entre otros. — Marco Cancino (@MarcoCancino) June 23, 2023

El ex de Pachuca dijo que se necesitan cambios para crear una selección fuerte y competitiva, ya que en las últimas actuaciones el combinado tricolor no se ha mostrado de la mejor manera, aunque recalcó el tema de que no han volteado hacia la MLS.

“¿Por qué los demás no podemos ser elegibles? Parece que todo lo que hemos vivido en la selección se borra de un momento a otro; vengo a la MLS y no existo”, resaltó el medallista olímpico.

Héctor Herrera tiene la solución para el Tricolor



Héctor Herrera se refugió en sus compañeros que están jugando en Estados Unidos para demostrar que la Selección Mexicana sí puede tener un papel protagonista y sobre todo, poder crear esa competencia interna.

“Pulido ahora mismo está volando, metiendo más goles que cualquier otro jugador mexicano, a excepción de Santi (Giménez) y Henry (Martín)”, ejemplificó HH.

El golpe más tajante en su declaración fue asegurar qué jugador podía sacarlos del mal momento y que además también está jugando en la MLS, Carlos Vela. “La solución para todo el mundo de la Selección Mexicana juega en la MLS, que es Carlos Vela”, aseguró el oriundo de Rosarito.

"NECESITAMOS CREAR UNA SELECCIÓN FUERTE"💥



Héctor Herrera sabe que deben hacer cambios en la Selección, la realidad es que no han demostrado tanto que pueden contra cualquiera.



Y sí hay interés de equipos europeos por el mexicano.



La entrevista de @ruubenrod#FSRadioMX pic.twitter.com/9addsQuBr6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 22, 2023

