Cruz Azul: Ricardo “Tuca” Ferretti amenaza con irse si no le traen a este crack mexicano

El torneo Apertura 2023 está por iniciar y Cruz Azul pasó de ser el equipo con mayores movimientos a ser el de mayores problemas, pues además de desahacerse de sus jugadores veteranos, se le cayó la operación con Matheus Dória y Eduardo Aguirre; por si fuera poco, Ricardo “Tuca” Ferretti también podría irse si la directiva no le cumple con los refuerzos que pidió.

“Tuca sabe que si renuncia ahora sería como una bomba atómica, sería una vergüenza que algo así sucediera a dos semanas de empezar el torneo, pero en este momento cualquier cosa puede pasar”, indicó una fuente a ESPN.

Que lindo es vivirlo desde adentro… Gracias a mis compañeros de equipo, toda la gente que trabaja para @CruzAzul y los aficionados por el recibimiento🤩UNIDOS POR COSAS GRANDES👊🏽💙😎🏆 https://t.co/nwjBBddDdo — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) June 17, 2023

El capricho más reciente del “Tuca” sería el jugador del Sporting Kansas City, Alan Pulido, pues la opción para tener un delantero mexicano no se concretó. El exjugador de Tigres ya estuvo en el radar de los cementeros en el 2019 y ahora la Máquina se meterá a la pelea por el de Ciudad Victoria.

Pulido está negociando dos millones de dólares para renovar con el conjunto estadounidense y aún tiene contrato vigente por seis meses más, por lo que si el Cruz Azul lo quiere tendría que pagar cerca de cuatro millones de dólares por la cláusula de rescisión y salarios pendientes.

Se revela la verdadera causa de la molestia de “Tuca”



Heriberto Murrieta confirmó para ESPN que había inconformidades y ciertos roces entre la directiva del Cruz Azul y Ricardo Ferretti, además de que fuentes cercanas aseguran que no dirigirá un equipo con el que él no está de acuerdo.

“Lo que dicen en su entorno es que es capaz de renunciar si no le traen lo que quiere. Tuca pidió varios jugadores que no le trajeron e incluso los colombianos él no los pidió (Dider Cambindo y Kevin Castaño), pero ahora los tendrá que ver en lo entrenamientos”, agregó Murrieta.

Jaime Ordiales regresa a Cruz Azul



Luego de renunciar a su cargo con la Selección Mexicana, Jaime Ordiales regresa a Cruz Azul en un puesto algo inusual, pues será el asesor del Ing. Víctor Velázquez y en este mercado de fichajes tendría injerencia en las posibles altas del equipo.

#CruzAzul 🚂



Jaime Ordiales vuelve como asesor del presidente del club, Víctor Velázquez.



Quien fuera también director deportivo de La Máquina está colaborando en la elección y negociación de los últimos refuerzos.



Primero reportado por @A_EsparzaOteo — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) June 18, 2023

Fuentes de ESPN confirmaron que Ordiales fue parte de la negociación con Santos por Matheus Doria y Eduardo Aguirre, además de haber dado su visto bueno para los futbolistas colombianos que no pidio el “Tuca” Ferretti.

